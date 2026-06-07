Isabella Rossellini presenta Casablanca al Cinema in Piazza con la figlia Elettra Wiedemann

In questa domenica 7 giugno alle 21:15, al Parco della Cervelletta di Roma, Isabella Rossellini ed Elettra Rossellini Wiedemann presenteranno Casablanca, il film diretto da Michael Curtiz nel 1942 e considerato uno dei grandi classici della storia del cinema.

Casablanca: Humphrey Bogart e Ingrid Bergman in una scena del film

L'appuntamento, organizzato dalla Fondazione Piccolo America all'interno della rassegna Il cinema in piazza, offrirà al pubblico l'occasione di vedere o rivedere sul grande schermo il celebre film interpretato da Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Prima della proiezione, Isabella Rossellini e la figlia dialogheranno con il pubblico ripercorrendo l'eredità artistica della famiglia Rossellini e il legame con Ingrid Bergman, protagonista della pellicola e madre dell'attrice.

Ambientato durante la Seconda guerra mondiale, Casablanca segue la storia di Rick Blaine, proprietario di un locale nella città marocchina che diventa punto di incontro per rifugiati e oppositori del regime nazista. L'arrivo di Victor Laszlo, esponente della Resistenza, e della moglie Ilsa Lund, antico amore di Rick, riapre ferite mai rimarginate e porta i protagonisti a confrontarsi con scelte difficili tra sentimenti, responsabilità e sacrificio.

Vincitore di tre Premi Oscar, tra cui miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura, Casablanca è tratto dall'opera teatrale Everybody Comes to Rick's ed è considerato uno dei titoli più influenti della storia del cinema.

Stasera a Piazza San Cosimato c'è Come te nessuno mai di Muccino

Alle 21:15 a Piazza San Cosimato prosegue la retrospettiva che Il Cinema in Piazza dedica a Gabriele Muccino con la proiezione di Come te nessuno mai (1999), uno dei film simbolo della generazione degli anni Novanta.

Interpretato da Silvio Muccino, il film racconta l'adolescenza tra occupazioni studentesche, primi amori e amicizie, diventando nel tempo un vero cult del cinema italiano.

L'appuntamento fa parte del ciclo dedicato al regista, in programma fino al 12 luglio, che ripercorre alcune delle opere più significative della sua carriera, dagli esordi fino ai successi più recenti. Ecco il calendario completo:

31 maggio - Ecco fatto

7 giugno - Come te nessuno mai

14 giugno - L'ultimo bacio (alla presenza di Gabriele Muccino)

21 giugno - Ricordati di me

5 luglio - A casa tutti bene

12 luglio - Gli anni più belli

A completare il programma, il 13 giugno al Cinema Troisi è previsto l'incontro con Gabriele Muccino e Rosario Dawson per la presentazione di Sette anime. Moderatore Damiano Panattoni, giornalista cinematografico e redattore di Movieplayer.it.