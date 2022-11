Is That Black Enough for You?!?, su Netflix in streaming da oggi

Is That Black Enough for You?!?, il docu film sul contributo afroamericano al cinema degli emblematici anni '70, arriva in streaming su Netflix da oggi 11 novembre 2022.

Dall'acclamato autore ed esperto di storia del cinema Elvis Mitchell, Is That Black Enough for You?!? è al tempo stesso un documentario e un racconto intimo. Il film analizza l'arte e il potere del cinema da una prospettiva spesso ignorata: il contributo afroamericano ai film usciti negli emblematici anni '70. Questo documentario è incentrato sull'impatto di quel punto di vista sui film, oltre che sulla cultura pop, ed è una lettera d'amore al cinema che pone domande mai fatte prima e a tutt'oggi senza risposta.

Is That Black Enough for You?!?: una scena del film

Voci essenziali nel mondo dell'arte, come quella del regista Charles Burnett, di Samuel L. Jackson, Whoopi Goldberg, Laurence Fishburne, Zendaya e di altri, offrono la loro visione distinta sugli ideatori e sui lungometraggi che sono stati fonte di meraviglia e ispirazione. Il film rivela aspetti della rappresentazione nera dalle origini del cinema e dell'impatto culturale dell'orgoglio nero. Prodotto da Steven Soderbergh, David Fincher, Angus Wall e Ciara Lacy, Is That Black Enough For You?!? segna il debutto alla regia di Mitchell.