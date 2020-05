Irresistible: il film con Steve Carell distribuito direttamente in streaming

Irresistible, il film con star Steve Carell, arriverà direttamente in streaming e Universal ne ha condiviso la data di uscita: il 26 giugno.

Il lungometraggio avrebbe dovuto debuttare nelle sale cinematografiche il 29 maggio, tuttavia lo studio ha deciso di modificare la propria strategia non potendo contare sull'apertura nelle sale.

Il film scritto e diretto da Jon Stewart ha come interpreti anche Chris Cooper, Rose Byrne e Mackenzie Davis.

Irresistible ha come protagonista uno stratega democratico che aiuta un veterano in pensione che cerca di diventare sindaco in una piccola città conservatrice del Midwest. Il personaggio interpretato da Steve Carell, Gary, si ritrova così alle prese con una corsa per ottenere il potere che sfugge al suo controllo e dà vita a momenti e situazioni esilaranti.

Nel cast ci sono anche Topher Grace, Debra Messing, Natasha Lyonne, Mackenzie Davis, CJ Wilson e Will Sasso.