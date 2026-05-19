Iron Wok Jan!, ecco il trailer del cult dei manga culinari che stravolgerà il mondo anime quest'estate

Il brutale e geniale Jan Akiyama si appresta a conquistare il piccolo schermo a partire da questa estate. Lo studio TROYCA svela i nuovi doppiatori (tra cui spiccano M.A.O e Takahiro Sakurai) e la colonna sonora che accompagnerà le spietate battaglie a colpi di wok.

Il mondo degli anime culinari sta per ricevere una sferzata di adrenalina e spietata competizione: il sito ufficiale dell'adattamento televisivo di Iron Wok Jan! (Tetsunabe no Jan!), lo storico e brutale manga di Shinji Saijyo, ha pubblicato il main promo video della serie. Il trailer non si limita a mostrare le prime spettacolari e dinamiche sequenze di cucina, ma fissa anche il debutto ufficiale in Giappone per il prossimo 5 luglio 2026.

Un cast di stelle per la cucina del Gobanchō

Il manga originale di Iron Wok Jan! ha ridefinito il genere dei cooking manga tra il 1995 e il 2000 sulle pagine di Weekly Shōnen Champion, accumulando oltre 10 milioni di copie in circolazione attraverso i suoi vari sequel e spin-off.

A differenza di classici come Food Wars! o Il gusto della seduzione, dove la cucina è un atto d'amore o di condivisione, l'opera di Saijyo ribalta i canoni. Mentre Kiriko crede fermamente che il cibo debba essere preparato pensando alla felicità del cliente, Jan Akiyama cucina con un unico, brutale obiettivo: usare i piatti come armi per distruggere, umiliare e dominare i propri avversari in competizione. Una filosofia spietata che, a partire dal 5 luglio su TV Tokyo, promette di ridefinire il concetto di "guerra dei fornelli".

Il comparto musicale della serie Iron Wok Jan! si preannuncia energico: la sigla di apertura si intitolerà "Hien" (Il banchetto del fuoco) e sarà eseguita dal noto gruppo dance-vocal maschile di sette elementi Genin wa Jibun ni Aru..

Insieme al video sono stati svelati i nomi dei doppiatori che andranno ad arricchire un cast già di altissimo livello. Tra le nuove entrate spiccano nomi storici del panorama nipponico:

M.A.O nel ruolo di Celene Yang

nel ruolo di Celene Yang Takahiro Sakurai nel ruolo di Kei Sawada

nel ruolo di Kei Sawada Masuo Amada nel ruolo del severo critico Nichido Otani

nel ruolo del severo critico Nichido Otani Taishi Murata nel ruolo di Tomohide Jun

nel ruolo di Tomohide Jun Yūsuke Kobayashi nel ruolo di Yuji Kawahara

Questi si aggiungono ai protagonisti precedentemente annunciati: il talentuoso Kikunosuke Toya presterà la voce al sadico e geniale protagonista Jan Akiyama, mentre Ikumi Hasegawa sarà la sua rivale idealista Kiriko Gobanchō. Kōhei Amasaki interpreterà il timoroso assistente Takao Okonogi, mentre l'inconfondibile voce di Kenjirō Tsuda farà da narratore ufficiale delle vicende.

Uno staff tecnico specializzato per piatti "scientifici"

Prodotto dallo studio TROYCA, l'anime vanta una regia di peso affidata a Ei Aoki (Fate/Zero, Aldnoah.Zero), supportato dalla sceneggiatura di Makoto Uezu, veterano che ha già dimostrato di saper gestire i tempi comici e i ritmi serrati in serie come KonoSuba e Assassination Classroom.

La vera chicca della produzione risiede però nello staff dedicato alla resa gastronomica. Per garantire il massimo realismo e spettacolarità visiva delle spietate ricette cinesi di Jan, lo studio ha assunto due specifici "Cuisine Animation Directors" (Atsushi Okuda e Chihiro Hanamura).

La supervisione dei piatti è affidata a Takako Satō, affiancata da Naoya Higuchi in qualità di consulente per la scienza della cucina, assicurando che ogni bizzarro trucco culinario mostrato sullo schermo abbia un fondamento chimico e gastronomico reale.