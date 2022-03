Iron Sky, la saga su Prime Video in streaming da oggi

Iron Sky, la saga ispirata alla leggenda degli UFO nazisti e iniziata nel 2012, sbarca in streaming su Amazon Prime Video con entrambi i film a partire da oggi 1 marzo 2022.

In Iron Sky la Seconda Guerra Mondiale è ormai agli sgoccioli. I nazisti riescono miracolosamente a salvare dalla distruzione un segretissimo programma spaziale e scappare sul lato oscuro della Luna. Dopo 70 anni hanno messo in piedi una enorme fortezza spaziale, con tanto di armata di dischi volanti. Quando James Washington, un astronauta statunitense in missione sulla Luna, atterra con il suo modulo lunare un po' troppo vicino alla base segreta nazista, il Fuhrer lunare decide che il momento di gloria del suo esercito è arrivato.

Iron Sky: 'I nazisti stanno arrivando!'

Nonostante Washington riveli che la missione è solo una trovata propagandistica per aumentare la popolarità del Presidente degli Stati Uniti, il Fuhrer ordina lo stesso l'attacco immediato alla Terra. In Iron Sky: The Coming Race, vent'anni dopo gli eventi di Iron Sky, la base lunare nazista è diventata l'ultimo rifugio dell'umanità. La Terra è stata devastata da una guerra nucleare, ma seppellito sotto il deserto giace un potere che potrebbe salvare l'umanità, o distruggerla una volta per tutte. La verità dietro la creazione del genere umano verrà rivelata quando un vecchio nemico guiderà un manipolo di eroi in un'avventura nella Terra Sacra. Per salvare l'umanità il team dovrà sconfiggere i Vril, un'antica razza di creature rettiliane e il loro esercito di dinosauri.