Iron Man: Robert Downey Jr. tornerà nella serie Marvel What If...?

Iron Man apparirà nella serie animata What If...? e Robert Downey Jr. sembra abbia ripreso il proprio ruolo, questa volta in versione doppiatore, in occasione del progetto prodotto per Disney+.

Jeff Goldblum, durante una recente intervista, ha infatti parlato della sua partecipazione al progetto ambientato nel Marvel Cinematic Universe in cui interpreta il villain Gran Maestro: "Ho interpretato la parte ancora una volta un paio di giorni fa. Sono andato negli studi della Disney e registrato la sua voce per un episodio di uno show che sarà disponibile su Disney+ ed è chiamato What If...?".

L'attore ha proseguito raccontando: "Si tratta di una versione animata di tutti i personaggi che conosciamo e amiamo della Marvel e in questo episodio erano inclusi il Gran Maestro e Iron Man, quindi Robert Downey Jr. sarà impegnato come doppiatore, e Korg. Taika Waititi ha già ultimato il lavoro in sala di doppiaggio, quindi sì, per un paio di ore mi sono divertito a lavorare alla serie animata".

Robert Downey Jr. potrà quindi aggiungere lo show alla lista di progetti realizzati in collaborazione della Marvel: Tony Stark è apparso in Iron Man, The Incredible Hulk, Iron Man 2, The Avengers, Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War, e Avengers: Endgame.

What If..? debutterà durante l'estate 2021 e la serie sarà composta da ventitre episodi, uno per ogni film che compone l'Infinity Saga. Tra i doppiatori le star del Marvel Cinematic Universe, tra cui Chadwick Boseman (Black Panther), Michael B. Jordan (Killmonger), Neal McDonough (Dum Dum Dugan), Sebastian Stan (Bucky), Toby Jones (Arnim Zola), Josh Brolin (Thanos), Michael Rooker (Yondu), Karen Gillan (Nebula), Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki).