Iron Man: Robert Downey Jr. omaggia Stan Lee nel giorno del suo 98° compleanno

Scomparso ormai da due anni, Stan Lee è ancora vivo nella memoria di tutti i fan Marvel e di tutte le star che hanno contribuito a realizzare l'MCU, tra cui Robert Downey Jr. che, in occasione del 98° compleanno del fumettista, ha condiviso un post sui social media.

Robert Downey Jr. ha condiviso su Instagram una foto con il leggendario scrittore sul set di Captain America: Civil War. Come vediamo dalla foto, Stan Lee indossa un'uniforme Fed-Ex, pronto a filmare il suo cameo mentre consegna un pacco a Tony Stark, chiamandolo erroneamente "Tony Stank". L'attore ricorda quella gag e ricorda quanto manca Stan Lee a tutti: "Sei tu Tony Stank? Buon Compleanno Stan, ci manchi"

Stan Lee non solo ha dato origine al mondo Marvel, ma ha anche incoraggiato l'espansione in altri media, contribuendo a trasformarla in un enorme franchise, rendendo il marchio Marvel un grande fenomeno in tutto il mondo. Robert Downey Jr. ha fatto parte del franchise per ben 12 anni, nei panni di Iron Man/Tony Stark, e come molti altri ha pensato di omaggiare il padre di tutti i supereroi nel giorno del suo compleanno.

Excelsior! Alla ricerca dei camei di Stan Lee nei film e nelle serie Marvel

All'inizio degli anni '60, Stan Lee e i suoi soci, il compianto Steve Ditko e Jack Kirby, rivoluzionarono il mondo dei fumetti creando personaggi imperfetti con poteri straordinari, al contrario degli impeccabili benefattori che avevano precedentemente definito il genere. Spider-Man, Black Panther e gli X-Men sono solo alcune delle sue amate creazioni e l'iconico personaggio di Stan Lee divenne famoso quasi quanto loro.