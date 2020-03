Iron Man, Robert Downey Jr. commenta l'imitazione di Stephen Colbert: "Accogliamo il nuovo Avenger"

Robert Downey Jr. ha commentato l'imitazione di Iron Man fatta dal conduttore Stephen Colbert in un divertente video condiviso online.

Il protagonista dei film Marvel ha infatti apprezzato l'interpretazione di Tony Stark compiuta dalla star del piccolo schermo e ha voluto intervenire su Twitter.

Stephen Colbert, in auto-isolamento a casa, si è ritrovato alle prese con la barba ormai lunga e in un video ha deciso di copiare il look di Tony Stark, immedesimandosi totalmente nel personaggio con un'imitazione memorabile. Il conduttore ha persino indossato un completo elegante simile a quello indossato da Robert Downey Jr. nel primo film dedicato alle avventure di Iron Man. Colbert, in versione "supereroe", aveva quindi dichiarato: "Cosa sembra essere il problema? I virus? Tutti stanno a casa? Quello è il primo passo. Non uscire. Non solamente per voi, fatelo per le persone che amate. Nel frattempo ecco cosa farò. Jarvis metti in azione in laboratorio. Ho bisogno di te al lavoro. C'è bisogno di robot, piccolissimi robot". Colbert proseguiva, citando anche alcune battute del film, dicendo che bisognava sfruttare l'intelligenza artificiale per "far credere ai robot che, nonostante siano piccoli, sono superiori all'umanità. Impareranno probabilmente dal virus come riprodursi rapidamente e in modo esponenziale. Alla fine potrebbero prendere il controllo del mondo. Allora, ovviamente, costruirò un robot più grande! Finirai di mangiare quel sandwich? Nessuno si muova, Jarvis!".

Robert Downey Jr. ha quindi deciso di condividere il simpatico video scrivendo: "Diamo il benvenuto al nostro nuovo Avenger a braccia aperte. Beh, braccia aperte, ma a un metro e mezzo di distanza...".