Iron Man 3 è un film di Natale, lo ha deciso Marvel!

Iron Man 3 è un film di Natale, Marvel ha perfino pubblicato un saggio per ribadire come l'avventura di Tony Stark sia pervasa di spirito natalizio.

Marvel è entrata in un dibattito con i fan, stabilendo che Iron Man 3 è un film di Natale. Lo studio ha preso una posizione su Twitter e ha perfino pubblicato un saggio su Marvel.com per fare chiarezza sulla questione. I fan hanno inoltre messo in evidenza il fatto che anche Disney+ ha inserito Iron Man 3 nella lista dei film di Natale.

Iron Man 3: Robert Downey Jr. abbraccia la sua assistente Gwyneth Paltrow

L'idea di inserire un film non specificamente natalizio tra i film di Natale non è nuova, da tempo si discute su titoli quali Batman - il ritorno o Trappola di cristallo. Adesso Marvel ha deciso di prendere di petto la questione Iron Man 3 del regista Shane Black sottolineandone lo status di film di Natale.

Iron Man 3 is a Christmas movie. pic.twitter.com/Pc9DzkmlYc — Iron Man (@Iron_Man) December 19, 2019

Già nel 2016, Shane Black aveva affrontato la questione spiegando: "Per me è una pietra di paragone. Il Natale rappresenta una piccola incertezza nella marcia dei giorni, uno spiraglio in cui abbiamo la possibilità di fermarci e guardare le nostre vite in retrospettiva. Inoltre il Natale fa da contrappeso sullo sfondo. La prima volta che l'ho notato è stato con I tre giorni del condor, il film di Sydney Pollack in cui il Natale sullo sfondo aggiunge questa strana atmosfera che contrasta l'ambientazione spionistica. Credo che Natale crei bellezza, specialmente applicato a location come Los Angeles dove non è così ovvio. Una notte, una viglia di Natale, sono passato davanti a un forgone messicano che vendeva tacos e ho visto questo addobbo, con una serie di figurine di plastica e una lucina, della Vergine Maria. Ho pensato, ecco un piccolo pezzo di magia. Intorno a tutta la città ci sono dei piccoli addobbi che sono più belli dell'albero di Natale alto 10 metri della Casa Bianca."

Su Marvel.com si legge: "Crediamo che Iron Man 3 sia un film di Natale perché l'essenza della storia ruota attorno a Tony che attraversa una serie di difficoltà e riesce a comprendere in cosa ha sbagliato. Questo è lo spirito del Natale."

