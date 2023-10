Iron Man: oggi, 17 ottobre 2023, è il giorno della morte del supereroe

Il film Avengers: Endgame era ambientato dopo qualche anno rispetto al 2019, anno in cui era uscito nelle sale, e ora siamo arrivati al triste giorno della morte di Tony Stark.

La timelime ufficiale della Marvel conferma infatti che oggi, 17 ottobre 2023, nel MCU si svolge la battaglia contro Thanos.

Il tragico evento

In Avengers: Endgame Iron Man decide di usare i poteri delle Gemme dell'Infinito e, schiocchiando le dita, sconfigge definitivamente Thanos e la sua armata, salvando l'universo.

Tony Stark perde così la vita sul campo di battaglia mentre ha accanto Peter Parker, Rhodey e Pepper Potts.

L'indimenticabile interpretazione di Robert Downey Jr. ha reso quel momento uno dei più emozionanti dell'intero MCU.

Iron Man e i mille volti di Robert Downey Jr.

La nascita di una scena cult

L'ultima scena di Tony Stark

I registi Joe e Anthony Russo hanno successivamente spiegato che l'interprete di Tony ha improvvisato alcune battute per la scena della morte del suo personaggio. Inizialmente, prima dello schiocco delle dita, Iron Man non avrebbe dovuto dire nulla. Il montatore Jeff Ford, coinvolto nelle avventure dell'eroe fin dal lungometraggio diretto da Jon Favreau, ha poi ideato lo scambio di battute sentendo Thanos dire "Io sono inevitabile". Jeff ha risposto in modo istintivo "Io sono Iron Man" e i Russo hanno deciso che si trattava della battuta perfetta per l'ultima scena del personaggio.