Irish Film Festa 2019: Black 47 in anteprima italiana

Festeggia la 12° edizione IRISH FILM FESTA, il festival interamente dedicato al cinema e alla cultura irlandese che si terrà dal 27 al 31 marzo 2019, come di consueto alla Casa del Cinema di Roma e quest'anno ospiterà l'ante prima italian di Black 47.

In attesa del programma completo dei lungometraggi, che sarà disponibile a breve, si segnala l'anteprima italiana di Black 47 di Lance Daly: grande successo di pubblico in Irlanda, è un dramma storico ambientato nell'anno della Grande Carestia che vede protagonisti un ranger irlandese e un veterano dell'esercito britannico. Fanno parte del cast alcuni tra i nomi di spicco dello star system irlandese e internazionale: Hugo Weaving, James Frecheville, Jim Broadbent, Stephen Rea, Freddie Fox, Barry Keoghan, Moe Dunford e Sarah Greene. La sceneggiatura di Black 47, scritta da Daly con PJ Dillon, Pierce Ryan e Eugene O'Brien, nasce da An Ranger, cortometraggio in gaelico del 2008 diretto dallo stesso Dillon e presentato a IFF nel 2010.

Già definito il concorso riservato ai cortometraggi, di produzione o co-produzione irlandese, che per questa XII edizione presenta sedici opere in concorso divise in due categorie, Drama e Documentary: "Quest'anno concediamo uno spazio maggiore del solito ai documentari. Il documentario in Irlanda sta conoscendo un'evoluzione artistica davvero interessante, come confermano gli ottimi corti che abbiamo ricevuto per il concorso, e come sarà ribadito anche dal programma dei lungometraggi", commenta il direttore artistico Susanna Pellis.

Nell'ambito di IFFbooks, la sezione dedicata alla letteratura irlandese, il pubblico di IFF incontrerà Karl Geary: nato a Dublino e cresciuto negli Stati Uniti, Geary è un attore (lo ricordiamo in Jimmy's Hall di Ken Loach) che nel 2017 ha esordito come scrittore con il romanzo Montpelier Parade, edito in Italia da Playgroud Libri/Fandango Editore.

In concomitanza con IFF, la Casa del Cinema ospiterà inoltre una mostra fotografica a tema: 25 ritratti di colleghi firmati dall'attore e regista irlandese Hugh O'Conor. L'iniziativa si inserisce nel Mese della Fotografia, a cura dell'Associazione FARO, che coinvolge varie realtà romane.

