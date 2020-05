Irina Shayk, la foto in reggiseno invisibile che ha infiammato Instagram

Irina Shayk ha infiammato Instagram con il suo reggiseno invisibile. l'ex compagna di Bradley Cooper è stata fotografata per una campagna pubblicitaria di un popolare marchio e la foto è diventata subito virale.

Irina Shayk ha più di 13 milioni di follower su Instagram, e la supermodella russa li ha resi felici pubblicando uno scatto che in pochi minuti ha fatto il giro del web. La fotografia che ha fatto impazzire i fan riprende l'ex compagna di Bradley Cooper mentre pubblicizza un reggiseno invisibile, di nome e di fatto. Irina è appoggiata su un gradone, la lingerie esalta le forme della modella e poco è lasciato all'immaginazione dei follower, che hanno mostrato di gradire nei loro numerosi commenti.

Irina Shayk è stata sposata per circa per circa quattro anni con Bradley Cooper, i due si sono lasciati un anno fa. La supermodella nei giorni scosi è stata fotografata per le strade di New York mentre giocava con Lea, la figlia di 3 anni nata dalla sua relazione con il protagonista di A Star is born. Irina è molto legata anche alla nipote di quattordici anni che porta il suo stesso nome, la modella ha postato nelle sue IG Stories alcune foto della ragazza che le somiglia molto e che potrebbe seguire in futuro le orme della zia nel mondo della moda.