Irina Shayk e Bradley Cooper insieme in vacanza: ritorno di fiamma?

Irina Shayk e Bradley Cooper potrebbero essere tornati insieme: il rumor nasce da una foto pubblicata dalla modella russa su Instagram. Nello scatto, caricato sul profilo ufficiale di Irina, i due si tengono la mano. La coppia si è frequentata dal 2015 al 2019.

Dopo le numerose coppie che si sono sfasciate, quest'estate del 2022 potrebbe regalare un inaspettato ritorno di fiamma: quello tra Irina Shayk e Bradley Cooper. Questa volta i rumors non arrivano dai giornali o dai siti di gossip ma dai diretti interessasti. Nelle ultime ore, infatti, la modella russa ha pubblicato una serie di scatti dalle Bahamas, Irina è sulla Big Major Cay, uno dei posti più incantevoli della zona, dove, tra l'altro, si trova la famosa spiaggia dei maiali.

Irina Shayk ha documentato la sua gita fotografandosi mentre fa il bagno con i suini e prende il sole con gli unici abitanti dell'isolotto. In una di queste foto la modella è apparsa mano nella mano con Bradley Cooper, scatenando l'entusiasmo dei fan. Irina e l'attore sono stati legati dal 2015 al 2019, la coppia ha avuto una figlia, Lea De Seine, nata nel 2017.

La vacanza insieme potrebbe essere il preludio ad un ritorno di fiamma, oppure, molto più semplicemente, un modo per passare questi giorni al mare con la piccola, che ora ha cinque anni. L'ex coppia, infatti, è rimasta in buoni rapporti, come documentano le numerose foto che li ritraggono insieme a New York.