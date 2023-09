Irina Shayk: le foto hot con cui professa il suo amore per l'Italia

La modella russa Irina Shayk ha condiviso un carosello di foto del suo viaggio in Italia con l'emoji di un cuore e una bandiera italiana per comunicare il proprio affetto nei confronti del Belpaese.

Le immagini mostrano alcuni scatti della modella e dei luoghi nei quali si è recata in questo viaggio. Vari cambi di look e pose in favore di camera per la star che sembra apprezzare particolarmente i luoghi e il cibo nostrani.

Nell'ultimo fine settimana Irina Shayk ha trascorso del tempo con l'ex compagno Bradley Cooper, con il quale ha avuto una figlia nel 2017. Shayk e Cooper hanno iniziato la loro relazione nel 2015 e nonostante siano separati dal 2019 hanno trascorso insieme questo soggiorno in Italia con la figlia.

Shayk aveva raccontato in un'intervista di qualche anno fa il proprio rapporto con i social:"Ho molti amici che condividono gran parte della loro vita personale su Instagram o sui social media. Li ammiro e penso che sia fantastico ma ritengo sia tutta una questione di scelta personale. Ho semplicemente deciso che la mia vita personale sarà tranquilla. Ecco perché si chiama personale, perché è qualcosa per te e la tua famiglia e ne sono felice".