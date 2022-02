Alec Baldwin: la figlia ricorda il giorno in cui il padre la chiamò un "piccolo maiale sconsiderato"

Ireland Baldwin, la figlia di Alec Baldwin, ha sfruttato l'ultima tendenza di TikTok condividendo tutte le offese che le sono state rivolte nel corso degli anni, compresa la più celebre di tutte: "piccolo maiale sconsiderato", l'orrenda definizione coniata da suo padre nel 2007.

"Mi chiamo Irlanda... ma ai media piace chiamarmi..." ha scritto la Baldwin nel video pubblicato su Instagram durante il quale, mentre balla al ritmo della musica, sullo schermo appaiono le scritte: "grassa", "sempre alla ricerca di attenzioni", "promiscua", "mocciosa nutrita col cucchiaio d'argento, fannullona", oltre al famigerato commento di suo padre.

Quindici anni fa, Alec ha notoriamente chiamato sua figlia, allora undicenne, un "piccolo maiale scortese e sconsiderato" in un messaggio vocale trapelato del 2007 che è stato reso pubblico durante il suo divorzio dall'attrice Kim Basinger. Sebbene padre e figlia abbiano superato le loro divergenze col passare degli anni, ciò non significa che gli altri commenti negativi ricevuti da parte dei media non abbiano ferito profondamente i sentimenti della figlia della celebre star hollywoodiana.

"Non riesco neanche a pensare alla quantità di tempo che ho perso a preoccuparmi dei titoli e dei commenti dei media", ha scritto Ireland Baldwin nella didascalia. "Riuscite a crederci? Riuscite a pensare a quanto controllo diamo agli altri e quanto potere diamo alle loro narrazioni".