iPhone 11 Pro: il corto girato dal regista di Star Wars Rian Johnson

Il regista di Star Wars, Rian Johnson, ha saggiato le potenzialità dell' iPhone 11 Pro girando un corto intitolato Paris 9/19, divertente e affascinante viaggio nello splendore di Parigi accompagnato da una musica avvolgente.

L'esperimento di Rian Johnson non è un unicum. Prima di lui Steven Soderbergh ha girato il suo film Unsane con un iPhone 7 Plus e il film Netflix High Flying Bird con un iPhone 8. Sean Baker è stato in grado di girare il suo Tangerine con un economico iPhone 5S e in Italia anche Pippo Delbono ha girato alcuni dei suoi film con vari modelli di smartphone.

Nel caso dell'iPhone 11 Pro, Apple ha aumentato la versatilità e la convenienza del telefono aggiungendo nuove lenti ultra-grandangolari, aumentando la durata della batteria e aggiungendo un "extended dynamic range" a 4K 60-fps video. Queste nuove caratteristiche permettono di ampliare le scelte creative del cineasta che decide di usare questo modello di telefono.

Quando gli è stato chiesto su Twitter se fosse intenzionato a girare un film intero col telefono come Steven Soderbergh, Rian Johnson ha replicato: "Ha senso per il modo in cui Steven gira, per me la grandezza della camera non è un fattore importante e l'immagine ripresa con un sensore full Alexa è oggettivamente superiore. Ma magari un giorno...".