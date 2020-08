Io vi troverò: Liam Neeson non credeva nel successo del film

Liam Neeson è tornato a parlare del successo ottenuto dal film Io vi troverò in un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly: 'Pensavo sarebbe uscito direttamente in home video'.

A distanza di dodici anni dall'uscita di Io vi troverò, l'attore Liam Neeson torna a parlare della pellicola di produzione francese e delle sue aspettative riguardanti l'accoglienza che pubblico e critica le avrebbero riservato.

Liam Neeson in una scena di Io vi troverò

Impegnato nella promozione di Made in Italy, film uscito questa settimana negli Stati Uniti e a cui fanno da sfondo le verdeggianti colline toscane, il candidato all'Oscar ha richiamato alla mente una sua precedente esperienza professionale nel vecchio continente. Nel 2012, Liam Neeson ricoprì il ruolo da protagonista nel film Io vi troverò, diretto da Pierre Morel e sceneggiato da Luc Besson. Come dichiarato dallo stesso attore nordirlandese a Entertainment Weekly, durante la fase di produzione la sensazione era che il film avrebbe avuto un discreto successo in Francia, per poi puntare direttamente alla distribuzione in Home Video: "L'ho già detto prima, senza offesa per Robert Kamen, ho pensato 'Bene, questo andrà dritto al mercato video'. Un thriller europeo, potrebbe funzionare bene per un paio di settimane in Francia ma poi passerà direttamente all'Home Video" ha raccontato Neeson.

Dopo il successo ottenuto in Francia, Io vi troverò è volato direttamente in Corea del Sud, conquistando numerosi consensi. Negli Stati Uniti è arrivato soltanto un anno dopo, ovvero nel gennaio 2009, registrando comunque il più grande incasso per un film francese in America. Complice di tale successo è stato il lavoro portato avanti dalla 20th Century Fox che ha promosso il film anche durante il Super Bowl, come ricordato da Liam Neeson: "Fox lo ha preso ed ha piazzato un buon trailer durante vari eventi sportivi in ​​tutto il paese e questo l'ha reso un vero successo".

Secondo l'interprete di Schindler's List, il successo di Io vi troverò (Taken è il titolo originale) è dovuto anche ad una buona dose di fortuna: "Lì è iniziato tutto, e subito dopo c'erano piani per fare un secondo ed un terzo film. Quindi è stata fortuna, si ha bisogno di un po' di fortuna in questo business".

Il secondo ed il terzo film a cui fa riferimento Neeson sono arrivati qualche anno dopo. Dalla regia di Olivier Megaton e la scrittura di Luc Besson sono nati Taken: la vendetta (2012) e Taken 3 - L'ora della verità (2015). Se il primo film aveva incassato oltre 220 milioni di dollari nel mondo, a fronte di appena 25 milioni di budget, i due film successivi sono riusciti a fare addirittura di meglio. Il secondo capitolo ha registrato 376 milioni al botteghino, mentre il terzo si è dovuto "accontentare" di 326 milioni.

Io vi troverò racconta la storia dell'agente della CIA in pensione Bryan Mills (Neeson) che si ritrova a fare i conti con i trafficanti di esseri umani che hanno preso sua figlia, Kim, dopo che questa si era recata all'estero con un amico. Oltre a Liam Neeson, i tre capitoli hanno visto protagonisti anche Maggie Grace e Famke Janssen.