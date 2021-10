Io, tu, lui e lei, su Netflix in streaming da oggi

Io, tu, lui e lei, il film di Florian Gottschick con Janina Elkin e Nilam Farooq, arriva su Netflix in streaming per tutti gli abbonati a partire da oggi 15 ottobre 2021!

Un audace scambio di partner coinvolge due coppie: Maria, Nils, Janina e Ben decidono di rivoluzionare tutto per quattro settimane. Quando si incontreranno nuovamente, scopriranno come molto sia profondamente cambiato. Infatti, i loro sentimenti saranno posti a dura prova, e le loro scelte messe in discussione: dovranno, sostanzialmente, rivedere davvero tutto, e stavolta non solo per scherzo. Solo con il tempo riusciranno a comprendere se anche l'amore verso i rispettivi partner potrà tornare quello di prima.

Io, tu, lui e lei: una scena del film drammatico

Florian Gottschick ha vinto diversi premi nel 2014 con Notte Splendente, in cui due coppie si recano in un luogo importante per il loro passato, ma alcune pulsioni sessuali irrisolte tirano fuori il peggio di loro fino a far tornare in superficie rancori a lungo sepolti... Io, tu, lui e lei è solo l'ultima di tante novità in catalogo a ottobre 2021 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.