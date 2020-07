Io, robot: Will Smith, la reazione di suo figlio dopo la premiere del film

La reazione di Will Smith durante la prima riunione tenutasi per Io, robot fu identica alla reazione di suo figlio dopo alla premiere del film.

Durante la prima riunione tra Will Smith, gli sceneggiatori ed i produttori di Io, Robot, la prima cosa che uscì dalla bocca del celebre attore americano fu: "Devo salvare il mondo in ogni film che faccio". Tutti i presenti, che avevano apprezzato la complessità della sceneggiatura, rimasero esterrefatti dalla dichiarazione di Will; tutti, ma non suo figlio Jaden.

Will Smith è protagonista di Io, Robot

Alla premiere del film, infatti, quando si sono accese le luci, il figlio piccolo di Will Smith, Jaden Smith, si è girato verso di lui e gli ha detto: "Papà, devi smettere di salvare il mondo in ogni film che fai!" A quanto pare la prima impressione di Will era più che fondata, visto che persino suo figlio piccolo ha usato le parole del padre per descrivere la pellicola.

Will Smith e Bridget Moynahan in una sequenza di Io, Robot

Il film ha ottenuto recensioni miste sia da parte del pubblico che della critica; ad esempio, il sito aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes riporta che il 56% delle 223 recensioni professionali ha dato un giudizio positivo sul film, con un voto medio di 6,07 su 10.

Il commento del sito recita: "Con solo la minima somiglianza con i racconti di Isaac Asimov, Io, Robot è ancora un grande successo estivo che riesce a far riflettere gli spettatori, anche se solo per un po'". Su Metacritic invece il film detiene un punteggio del 59 su 100, basato su 38 recensioni.