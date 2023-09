Io capitano, aumentano ancora gli schermi per il film di Matteo Garrone: incassi per 1,2 milioni di Euro

Continua il grande successo di Io capitano di Matteo Garrone: dopo essere uscito in 200 schermi super selezionati, nel prossimo weekend di programmazione sarà presente in 350 sale per continuare la sua corsa nei cinema italiani. Nei primi giorni di programmazione ha ampiamente superato i 200 mila spettatori con un trend in costante aumento e un crescendo di incassi arrivati a 1,2 milioni di Euro.

Io Capitano: i protagonisti in una scena del film

Sostenuto da un fantastico passaparola, in questi giorni il pubblico sta ricevendo il film e il cast che lo accompagna nei cinema di tutta Italia, con un'onda di consenso e di emozione praticamente unanime, in molte occasioni è stato necessario raddoppiare gli schermi e gli spettacoli per accogliere i numerosissimi spettatori che a fine proiezione salutano il regista ed i protagonisti con lunghissimi applausi.

A così breve distanza dalla conquista del Leone d'Argento per la Regia a Matteo Garrone, al premio Mastroianni per il giovane interprete Saydou Sarr, al Leoncino d'Oro e ad altri nove premi collaterali alla Mostra del cinema di Venezia, il film vola anche sul fronte delle vendite internazionali.

Io Capitano: un frame del film

È stato già venduto in India, Canada, in tutta l'America Latina, Israele, Spagna Portogallo, Grecia, Bulgaria, paesi della ex Yugoslavia, mentre Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo sono già presenti come paesi coproduttori. Trattative in fase avanzata con un importante distributore negli Stai Uniti, e con Australia, Nuova Zelanda, Gran Bretagna, Irlanda e Paesi scandinavi.