Invasion: il trailer della nuova serie Apple TV+

Invasion è la nuova serie in arrivo su Apple TV+ e il teaser trailer svela inoltre la data di uscita: il 22 ottobre 2021.

Il video introduce brevemente i protagonisti della storia proposta sugli schermi, ambientata in varie location a livello mondiale, dando poi spazio ai drammatici eventi che anticipano un'invasione aliena della Terra; spazio poi a esplosioni, lotte per la sopravvivenza e combattimenti.

Invasion è la serie drammatica di fantascienza composta da dieci episodi realizzata dal produttore candidato all'Oscar e due volte agli Emmy Award Simon Kinberg (X-Men, Deadpool, The Martian) e David Weil (Hunters).

Il progetto Apple Original, prodotta da Boat Rocker Studios, uscirà in tutto il mondo su Apple TV+ con i primi tre episodi il 22 ottobre, seguiti da nuovi episodi settimanali, ogni venerdì.

Ambientato in più continenti, Invasion segue un'invasione aliena attraverso diverse prospettive da più parti del mondo. La serie vede protagonisti Shamier Anderson (Bruised, Awake), Golshifteh Farahani (Extraction, Paterson, Body of Lies), Sam Neill (Jurassic World: Dominion, Peaky Blinders), Firas Nassar (Fauda) e Shioli Kutsuna (Deadpool 2, The Outsider).

Invasion è scritto e prodotto da Kinberg e Weil e prodotto da Jakob Verbruggen (The Alienist, The Fall), che ha anche diretto diversi episodi. Audrey Chon (Ai confini della realtà), Amy Kaufman (When They See Us) ed Elisa Ellis sono i produttori esecutivi insieme ad Andrew Baldwin (The Outsider), che scrive anche lui. Katie O'Connell Marsh (Narcos, Hannibal) è il produttore esecutivo dei Boat Rocker Studios.