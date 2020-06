Into the Wild, rimosso l'autobus di Chris McCandless: "Era diventato pericoloso"

Il bus di Chris McCandless, mostrato anche nel film Into the Wild, è stato rimosso dalle autorità perché considerato pericoloso: ecco il video dell'operazione.

Into the Wild aveva portato nelle sale la storia di Chris McCandless e il bus in cui aveva vissuto ed era morto il giovane negli anni '90 è ora stato rimosso dalle autorità.

Il veicolo abbandonato si trovava negli spazi del Denali National Park e aveva attirato la curiosità di molti turisti che si erano anche trovati in difficoltà nel tentativo di raggiungerlo, a volte purtroppo perdendo la vita durante il loro viaggio.

Le immagini e il video condivisi dall'agenzia Reuters mostrano infatti un elicottero militare mentre rimuove l'romai iconico bus dove Chris McCandless ha trascorso gli ultimi mesi di vita. La storia del ventiquattrenne è stata raccontata in un libro dal giornalista Jon Krakauer, successivamente diventato il film Into the Wild diretto da Sean Penn.

Corri Feige, commissionario responsabile delle Risorse Naturali dell'Alaska, ha sottolineato che il veicolo è entrato nell'immaginazione delle persone, aggiungendo: "Tuttavia si tratta di un bus abbandonato e in rovina che richiedeva degli sforzi pericolosi e costosi per essere conservato. L'aspetto ancora più importante è che ha causato la morte di alcuni visitatori". Per raggiungerlo le persone dovevano attraversare il fiume Teklanika e alcuni visitatori sono morti annegati o hanno avuto bisogno di soccorso. A febbraio anche cinque italiani sono stati portati in salvo dalla zona.

Dal 2009 al 2017 sono stati compiute 15 operazioni per recuperare le persone che avevano cercato di raggiungere il bus.

Il sindaco dell'area dove è situato il parco, Clay Walker, ha dichiarato: "Era diventato un'attrazione pericolosa, pur essendo parte della nostra storia. Mette un po' tristezza vedere un pezzo della nostra storia che se ne va".

Per ora non si sa che fine abbiamo fatto l'autobus, anche se le autorità sostengono che è stato portato in una location sicura.