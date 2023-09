Into the Storm stasera su Rai 4: trama e cast del disaster movie con Richard Armitage

Questa sera Rai 4 trasmette Into the Storm: trama, cast e recensione del disaster movie con Richard Armitage, noto per la trilogia de Lo Hobbit.

Stasera,2 settembre 2023, su Rai 4 alle 21:20 va in onda Into the Storm, un disaster movie del 2014 diretto da Steven Quale con Richard Armitage, noto per il ruolo di Thorin Scudodiquercia nella trilogia de Lo Hobbit. Steven Quale, storico collaboratore di James Cameron, per la sceneggiatura si è affidato a John Swetnam. La colonna sonora è stata composta da Brian Tyler. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Into the Storm: Richard Armitage con Sarah Wayne Callies in una scena del film

Into the Storm: Trama

Nel corso di una sola giornata, la cittadina di Silverton viene colpita e devastata da una serie di tornado senza precedenti. Tutta la città è alla mercé di cicloni inaspettati e mortali, ma i meteorologi che studiano questi fenomeni prevedono che il peggiore di tutti debba ancora arrivare. Molti cercano rifugio mentre altri corrono verso il vortice mettendosi alla prova per vedere fino a che punto un vero cacciatore di tornado si può spingere per ottenere lo scatto fotografico che si presenta una volta sola nella vita.

Into the Storm: la minaccia del tornado marcia senza sosta verso le case in una scena del film

Curiosità

Into the Storm è stato distrinuito in Italia dal 27 Agosto 2014 grazie a Warner Bros. Italia.

Le riprese del film si sono svolte dal 23 Luglio 2012 al 28 Settembre 2012 nel Michigan ed in Alabama, Stati Uniti.

La pellicola è stata realizzata con lo stile del mockumentary, ossia film realizzati con la tecnica del falso documentario. Qui trovate alcuni esempi dei migliori mockumentary da vedere.

Into the Storm: Sarah Wayne Callies in un'apocalittica scena del film

Interpreti e personaggi

Into the Storm: cacciatori di tornado in una scena del film

Recensione e trailer

La nostra recensione di Into the Storm

Into the Storm è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 21% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 44 su 100, mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.8 su 10