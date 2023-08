Into the Forest stasera su Rai 4: trama e cast del survival thriller con Evan Rachel Wood

Stasera Rai 4 manda in onda Into the Forest, un survival thriller con Evan Rachel Wood: trama e cast del film

Stasera 12 agosto 2023 su Rai 4 alle 21:20 va in onda Into the Forest, un survival thriller distopico del 2015, diretto da Patricia Rozema. La sceneggiatura è della stessa regista. La colonna sonora è stata composta da Max Richter. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Into the Forest: Ellen Page ed Evan Rachel Wood si contendono una tanica

Into the Forest: Trama

In un futuro vicino, in cui ogni attività umana ruota intorno all'energia elettrica, un collasso del sistema elettrico getta nel panico gli abitanti della California del Sud. Robert, che vive in una casa immersa nel bosco, si dirige allora nel villaggio più vicino per procurarsi alcune provviste, lasciando da sole le sue figlie adolescenti, Eva e Nell. In un clima di crescente tensione da emergenza, le due ragazze saranno presto in serio pericolo.

Curiosità

Into the Forest è stato presentato in anteprima nella sezione Presentazione speciale al Toronto International Film Festival il 2 settembre 2015. Il film è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Jean Hegland

Il lungometraggio è stato girato principalmente nella Columbia Britannica, in Canada. Nel film, la mancanza di elettricità e tecnologia è una parte centrale della trama. Per creare un'atmosfera autentica, il regista ha, quando era possibile, evitato l'uso di dispositivi elettronici durante le riprese. Questo ha contribuito a far sentire al cast e alla troupe l'isolamento e la disconnessione che i personaggi sperimentano nel film.

Evan Rachel Wood ha riportato la rottura dei capillari intorno agli occhi durante le riprese di una scena intensamente emotiva.

Into the Forest: Ellen Page ed Evan Rachel Wood in una scena del film

Interpreti e personaggi

Critica e trailer

Into the Forest è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 76% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 59 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.8 su 10