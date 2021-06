Intestellar: stasera su Italia 1 il film di Christopher Nolan e con Matthew McConaughey e Anne Hathaway

Interstellar torna in TV: stasera su Italia 1, in prima serata, va in onda il thriller fantascientifico diretto nel 2014 da Christopher Nolan. Nel cast, al fianco di Matthew McConaughey e Anne Hathaway, anche Jessica Chastain e Michael Caine.

Interstellar: Matthew McConaughey in una scena del film con Anne Hathaway e David Oyelowo

In un futuro imprecisato, un drastico cambiamento climatico ha colpito duramente l'agricoltura. Un gruppo di scienziati appartenenti un tempo alla NASA, sfruttando un "wormhole" per superare le limitazioni fisiche del viaggio spaziale e coprire le immense distanze del viaggio interstellare, organizza una serie di missioni spaziali alla ricerca di un pianeta abitabile. A tal scopo convince Cooper, un ex pilota di talento, a lasciare i propri figli per imbarcarsi in una missione che ha lo scopo di salvare l'umanità.

Il film - che prende spunto da un trattato del fisico gravitazionale e astrofisico Kip Thorne sulla possibilità di viaggiare da un sistema solare all'altro attraverso dei wormhole - nel 2015 si è aggiudicato il premio Oscar per i migliori effetti speciali, a fronte di 4 nomination nelle categorie "miglior colonna sonora" (composta da Hans Zimmer), "miglior montaggio sonoro", "miglior sonoro" e "miglior scenografia".

Con un budget di circa 165 milioni di dollari, Interstellar, ai botteghini di tutto il mondo, ne ha incassati oltre 675.