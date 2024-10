Interstellar compie dieci anni, Anne Hathaway: "Il mio amore per il film è diventato più profondo"

Nonostante siano passati esattamente dieci anni dall'uscita nelle sale, Anne Hathaway mantiene un forte legame con Interstellar di Christopher Nolan. L'attrice ha condiviso un post sui social soffermandosi sul proprio amore e attaccamento nei confronti del film.

Nel post, Anne Hathaway ha condiviso una citazione del film e una clip del suo personaggio, la dottoressa Amelia Brand che viaggia nello spazio insieme al protagonista Joseph Cooper, interpretato da Matthew McConaughey.

Amore profondo

"L'amore è l'unica cosa che siamo in grado di percepire e che trascende le dimensioni di tempo e spazio. Forse dovremmo fidarci di questo, anche se non possiamo comprenderlo" si legge nel post. In seguito, l'attrice ha spiegato come il suo amore per il film sia cresciuto nel tempo.

"Con il passare degli anni" spiega Hathaway "il mio amore già oceanico per Christopher Nolan e Interstellar è diventato sempre più profondo. È ancora uno degli onori della mia vita essere stata scelta per interpretare la dottoressa Brand".

L'ultimo omaggio

Anne Hathaway ha concluso il proprio post omaggiando la produttrice esecutiva del film Lynda Obst, scomparsa pochi giorni fa, il 22 ottobre:"Tanto amore e grazie a tutte le persone coinvolte, specialmente all'unica e sola Lynda Obst, che ora rende i cieli più luminosi con la sua presenza divina".

La star de Il diavolo veste Prada ha recitato nel film di Christopher Nolan, Interstellar, uscito nel 2014, al fianco di Matthew McConaughey, Matt Damon, Jessica Chastain, Michael Caine e Timothée Chalamet. Il film, vincitore di un Oscar, racconta la storia dell'ex pilota NASA Joseph Cooper (McConaughey), incaricato di guidare una navicella di ricercatori nello spazio per trovare un nuovo pianeta abitabile per l'umanità, dopo che la Terra è diventata inospitale per gli esseri viventi.

Il film di Christopher Nolan ricevette cinque nomination agli Oscar vincendo la statuetta per i migliori effetti speciali.