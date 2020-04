Interrabang: stasera su Cine34 il film in prima visione assoluta

Va in onda stasera su Cine34, alle 21:10 e in prima visione assoluta, il thriller italiano Interrabang, diretto nel 1969 da Giuliano Biagetti.

Sulla barca ancorata davanti all'Isola Rossa di Porto Santo Stefano - con a bordo il fotografo Fabrizio, sua moglie Anna, la cognata Valeria e la modella Maregalit - regna l'amore libero, anche se nel gruppo i rapporti non sono poi così cordiali. Al momento del ritorno manca la benzina e Fabrizio chiede aiuto per andare al porto e fare rifornimento. Le tre donne rimangono da sole, mentre nei dintorni si aggira l'evaso Marco...

Interrabang, diretto da Giuliano Biagetti, è un bizzarro film che trova ispirazione nel cinema d'autore e quello di genere. D'interesse la fotografia di Antonio Borghesi, con panorami mozzafiato tra mare e rocce, e le musiche di Berto Pisano, autore e arrangiatore per Mina e di numerose colonne sonore per il cinema e la televisione. Menzione speciale per i costumi: Magnifiche e assolutamente attuali mises e accessori, firmati Emilio Pucci, l'eclettico marchese ideatore dello sportswear fatto di forme essenziali, tra sete, organza, gabardina e mussolina. Nel cast, spiccano Umberto Orsini, Corrado Pani e Beba Loncar.