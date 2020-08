Instinct - Istinto primordiale, tra i gorilla si nasconde anche il Mini Me di Austin Powers

Tra gli interpreti della famiglia di gorilla presenti in Instinct - Istinto primordiale figura anche il celebre Mini Me di Austin Powers.

Tra i performer dei gorilla di Instinct - Istinto primordiale figuravano John Alexander, come gorilla principale, e Verne Troyer nei panni del gorilla più piccolo. Troyer, sconosciuto all'epoca, sarebbe poi diventato famoso per aver interpretato il Mini-Me in Austin Powers.

"Poiché Verne Troyer era così piccolo", ricorda Jason Matthews, "riuscivo a portarlo sulle mie spalle attraverso la giungla dove stavamo girando; potevamo scavalcare una radice di dieci pollici senza problemi. Ho trascorso la maggior parte del mio tempo a prendermi cura di Verne durante le riprese."

La famiglia dei gorilla originariamente comprendeva un dorso d'argento, un giovane maschio dalla schiena nera e tre femmine - che sarebbero state tutte realizzate da artisti attraverso tute e teste animatroniche - così come un cucciolo, che sarebbe stato costruito come un burattino.

"Questa volta, a differenza del Congo, non avremmo preso alcuna licenza artistica con questi gorilla", ha detto Winston. "Questa sarebbe stata l'arte che replica la vita. Era molto importante per me cogliere ogni sottile sfumatura dei gorilla di montagna come li ho visti in Uganda".