Insonnia d'amore: la moglie di Tom Hanks recita nel ruolo di sua sorella

Durante le riprese di Insonnia d'amore Rita Wilson ha recitato nei panni di Suzy, la sorella di Sam Baldwin, interpretato da Tom Hanks. Naturalmente i due attori sono sposati nella vita reale e questo non è l'unico film che hanno girato assieme durante le loro prolifiche carriere.

Tom Hanks nel film Insonnia d'Amore

A questo proposito la Wilson ha dichiarato: "Nel corso della mia carriera e in generale durante gli anni che ho passato con Tom ho interpretato veramente tantissime mamme, migliori amiche, sorelle e persone comprensive."

Tom e Rita sono sposati dal 1988, l'attrice è apparsa in molti film pur non avendo mai avuto l'ambizione di diventare una grande star del cinema: "Preferisco la musica ma la recitazione mi ha permesso di apprezzare personaggi che generalmente non mi sarebbero piaciuti e devo dire che questo mi è stato molto utile in ambito musicale."

Tom Hanks è Sam nel film Insonnia d'Amore

Lo scorso marzo Hanks e la moglie hanno annunciato di aver contratto il Covid-19, da allora sono guariti ma recentemente hanno parlato di nuovo dei loro primi sintomi: "Ci siamo sentiti un po' stanchi, come se avessimo il raffreddore e alcuni dolori muscolari. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano e anche lievi febbri."