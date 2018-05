Insidious 5: Leigh Whannell lascia la saga horror di James Wan?

Iniziata nel 2010, la saga di Insidiousè diventata una certezza per i fan dell'horror da ormai quasi dieci anni, con il quarto capitolo, Insidious - L'ultima chiave, arrivato nei primi mesi del 2018. Leigh Whannell, interprete di Specs durante tutta la saga oltre che regista del terzo capitolo, ha recentemente annunciato a Bloody Disgusting quale sarà il futuro della serie, che probabilmente non lo vedrà più protagonista:

"Non so se ne farò parte, in tutta onestà. Amo i film e amo il franchise, è stata un'esperienza fantastica ma la domande che mi faccio è 'Cos'altro posso offrire?'. Forse uno sguardo nuovo è la cosa migliore per la saga, se alla fine andrà avanti. Vedremo. Non so se ci sarà la possibilità di fare altri film in quella storyline."

Il primo Insidious è stato diretto da James Wan, dopo che aveva ideato e girato con Whannell anche Saw - L'enigmista nel 2003. Alla fine scrisse ben tre della saga horror-torture, anche se ha confessato che quella saga è stata davvero difficile:

"Con Saw non ce la facevo più. Dopo aver scritto il terzo film ho detto 'Basta, me ne tiro fuori'. La storia stava diventando inutile rispetto all'effetto splatter, e mi sento responsabile di questo. Ho scritto i sequel e sentivo che stavano diventando molto più viscerali e violenti. Non sono stato coinvolto per gli altri capitoli successivi ed è stato uno strano distacco, soprattutto quando ho visto un cartellone del film su Sunset Blvd e ho pensato 'Oh, un film che ho creato io che ora è diventato un'altra cosa'."

Al momento Insidious 5 non è ancora stato annunciato, ma Insidious - L'ultima chiave è stato il titolo della saga con il maggior incasso in tutto il mondo, quindi è solo questione di tempo.

