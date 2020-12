Inside Out: stasera su Italia 1 il film premio Oscar targato Pixar

Stasera su Italia 1, alle 21:18, va in onda Inside Out, uno dei capolavori targato Pixar, premio Oscar nel 2016 come miglior film d'animazione.

Atmosfera magica stasera su Italia 1 grazie a Inside Out, capolavoro d'animazione targato Pixar, in onda dalle ore 21:18 sulla rete Mediaset.

Diretto da Pete Docter e Ronnie del Carmen, distribuito nel 2015 da Disney, l'opera si è aggiudicata il premio Oscar nel 2016 come miglior film d'animazione.

Inside Out: una colorata immagine promozionale del film

Crescere che fatica, a voler citare una famosa serie tv per ragazzi ancora targata Disney. Crescere è sempre difficile e anche l'infanzia di Riley non fa eccezione. La piccola viene strappata alla sua vita tranquilla nel Midwest quando il padre si trasferisce per lavoro a San Francisco. Riley è guidata dalle proprie emozioni (Gioia, Paura, Rabbia, Disgusto e Tristezza), che vivono nel Quartier Generale situato nella sua mente. Mentre la ragazzina e le sue emozioni lottano per abituarsi alla nuova vita, il Quartier Generale è in un vero e proprio subbuglio.

Successo colossale, tanto di critica quanto di incassi, con i suoi oltre 800 milioni di dollari guadagnati in giro per il mondo (è il film Pixar ad aver incassato di più anche in Italia), Inside Out nel 2015 è stato seguito anche da uno spin-off, un cortometraggio intitolato Il primo appuntamento di Riley.