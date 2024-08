Inside Out, Pete Docter: "C'è molto da esplorare in un potenziale terzo film"

Inside Out 2 è stato un grande successo per la Pixar: il film ha battuto i record di incassi e ha entusiasmato sia il pubblico che la critica. Questo successo ha già spinto alcuni a chiedersi come potrebbe essere un terzo capitolo di Inside Out e, sebbene Inside Out 3 non sia ancora stato annunciato ufficialmente, Pete Docter, dirigente della Pixar, ha dichiarato a Fandango che lui e il team stanno "pensando a diverse idee" su come potrebbe essere il trequel.

Inside Out 2: una scena tagliata svela una delle emozioni che potevano apparire nel film

Le parole del direttore creativo

"Siamo nello stesso punto in cui eravamo dopo Inside Out", ha detto Docter. "Stiamo pensando: 'Ok, se dovessimo fare qualcosa, cosa sarebbe?' E stiamo pensando a delle idee. Chi lo sa?".

Inside Out 2: un'immagine del sequel

Ha poi spiegato che le idee di Inside Out e Inside Out 2 potrebbero confluire in un potenziale Inside Out 3, parlando di come, quando ha diretto il primo film, si sia sentito come se ci fosse ancora un intero mondo su cui lavorare.

"Mi piacerebbe che fosse come se di questo vasto mondo avessimo visto solo il tre per cento e il resto fosse ancora là fuori", ha detto Docter. "Quindi, c'è molto da esplorare, molte cose con cui abbiamo giocato nel primo o nel secondo film che non hanno funzionato per motivi di storia - non si adattavano al tema - quindi abbiamo molto con cui giocare".

Inside Out 2: Tristezza e Gioia in un'immagine del film

All'inizio del mese, l'amministratore delegato della Walt Disney Company Bob Iger è stato interpellato da Good Morning America sulla possibilità che Inside Out 3 diventi realtà e, pur non annunciando nulla, ha chiarito che "gli piacerebbe" vedere il film realizzato e poi ha detto: "Mi limito a dire questo".

Ecco la sinossi di Inside Out 2: "Disney e Pixar con Inside Out 2 tornano nella mente della neo adolescente Riley proprio quando il quartier generale sta subendo un'improvvisa demolizione per far posto a qualcosa di completamente inaspettato: nuove emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che da tempo gestiscono un'operazione di successo, non sanno come comportarsi quando arriva Ansia. E sembra che non sia sola. Maya Hawke presta la sua voce ad Ansia, insieme a Amy Poehler nel ruolo di Gioia, Phyllis Smith in quello di Tristezza, Lewis Black in quello di Rabbia, Tony Hale in quello di Paura e Liza Lapira in quello di Disgusto".

Il film è diretto da Kelsey Mann, scritto da Meg LeFauve e Dave Holstein e prodotto da Mark Nielsen.