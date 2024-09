Inside Out 2, annunciata la data di uscita su Disney+

Inside Out 2, attualmente il film di maggior incasso del 2024, sarà finalmente disponibile in streaming su Disney+.

Inside Out 2, attualmente il film di maggior incasso del 2024, sarà finalmente disponibile in streaming su Disney+ il 25 settembre.

Uscito il 14 giugno, il film d'animazione segue le cinque emozioni protagoniste del primo Inside Out, Gioia (Amy Poehler), Rabbia (Lewis Black), Paura (Tony Hale), Tristezza (Phyllis Smith) e Disgusto (Liza Lapira), mentre accompagnano Riley (Kensington Tallman) all'inizio della pubertà. Ma quando Riley parte per un campo di hockey, Ansia (Maya Hawke), Imbarazzo (Paul Walter Hauser), Invidia (Ayo Edebiri) e Ennui (Adèle Exarchopoulus) si impadroniscono della sala di controllo, sfrattando gli originali dal loro posto.

Alcuni dettagli del film

Kelsey Mann ha diretto Inside Out 2 e ha sviluppato la storia con la produttrice Meg LeFauve. Il film ha avuto il secondo weekend di apertura più alto del 2024, incassando 155 milioni di dollari al botteghino nazionale e altri 140 milioni all'estero. La commedia animata per famiglie ha superato la soglia del miliardo di dollari e attualmente ha un incasso mondiale di 1,5 miliardi di dollari.

Inside Out 2: le emozioni protagoniste del film

Il critico cinematografico di Variety, Owen Gleiberman, ha scritto nella sua recensione: "Inside Out 2 segna un trionfale ritorno creativo per la Pixar, mettendo in luce ciò che questo studio, al suo meglio, ha fatto meglio di chiunque altro: trovare il punto di incontro tra lo sguardo dei bambini e quello degli adulti. Il film parla in realtà delle microscelte che ognuno di noi fa per scolpire la propria personalità". Potete anche leggere la nostra recensione del film d'animazione di successo targato Pixar.

LeFauve e Dave Holstein hanno scritto la sceneggiatura. Dan Scanlon, Jonas Rivera e Pete Doctor sono stati produttori esecutivi. Kim Collins e Magdiela Hermida Duhamel sono stati produttori associati. Mark Nielsen ha prodotto il film. Il doppiaggio italiano è stato interpretato dagli attori Pilar Fogliati e Federico Cesari come Ansia e Imbarazzo, la modella Deva Cassel nel ruolo di Ennui e il cantante Stash in quello di Lance Slashblade.