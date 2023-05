Innocenti bugie stasera su Rai 4: trama e cast del film con Tom Cruise e Cameron Diaz

Rai 4 stasera in prima serata manda in onda Innocenti bugie: trama, cast, recensione, curiosità e trailer del film con Tom Cruise e Cameron Diaz.

Stasera, 22 maggio, su Rai 4, in prima serata, alle 21:20, va in onda Innocenti bugie, film statunitense del 2010. La pellicola è diretta da James Mangold e scritta da Patrick O'Neill. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Una fuga in moto spagnola per Cameron Diaz e Tom Cruise, protagonisti di Innocenti bugie

Innocenti bugie: Trama

Dopo aver scoperto che Roy Miller, l'uomo incontrato ad un appuntamento al buio, di professione fa l'agente federale, June Havens viene catapultata in un complotto internazionale in cui dovrà proteggere l'elemento chiave per accedere a una risorsa di potere energetico infinito. June e Roy capiranno ben presto che le uniche persone su cui possono contare sono solo... loro!

Scene da un bacio per Tom Cruise e Cameron Diaz nel film Innocenti bugie

Innocenti bugie: Curiosità

Innocenti bugie è arrivato per la prima volta nelle sale italiane l'8 Ottobre 2010 distribuito da 20th Century Fox. Le riprese del film si sono svolte dal 15 Settembre 2009 al 17 Dicembre 2009 in Austria, Giamaica, Spagna e Stati Uniti.

Il lungometraggio è il terzo in cui Tom Cruise e Cameron Diaz hanno recitato insieme, i precedenti erano stati Vanilla Sky e Minority Report.

Prima di Tom Cruise, per il ruolo erano stati presi in considerazione Chris Tucker, Adam Sandler e Gerard Butler.

Qui la nostra recensione di Innocenti bugie.

Primo piano di Tom Cruise dall'action Innocenti bugie

Innocenti bugie: Curiosità: Interpreti e personaggi