Inhumans: in arrivo il reboot nel Marvel Cinematic Universe!

Inhumans sta per tornare nel Marvel Cinematic Universe grazie a un reboot, secondo alcune indiscrezioni.

Inizialmente un film sugli Inhumans era stato previsto per il 2 novembre 2018, ma questo piano non è mai diventato realtà. L'unico progetto sui supereroi andato in porto è stata una serie tv sulla ABC che è stata da molti definita l'unico disastro della Marvel. Kevin Feige ha cancellato lo show dopo la prima stagione e ha messo in 'salvo' i personaggi, in attesa di un futuro migliore.

Inhumans

Secondo il portale We Got This Covered, un reboot degli Inhumans è in fase di progettazione! Non si sa bene quale sarà il suo destino, ma pare che potremo vedere un film intero nella Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, più che una serie tv su Disney+.

Tra le pagine gli Inumani sono una razza creata attraverso degli esperimenti sul popolo extraterrestre dei Kree. Progettati inizialmente come armi al servizio del governo, gli Inumani hanno poi sviluppato una loro società segreta vivendo isolati e intervenendo spesso in aiuto degli eroi Marvel. La loro creazione risale al 1965 per mano di Stan Lee e Jack Kirby, sono stati invece introdotti nel Marvel Cinematic Universe con la seconda stagione televisiva di Agents of S.H.I.E.L.D..