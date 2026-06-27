Influencer stasera su Rai 4: il thriller che svela l’incubo dei social

Stasera su Rai 4 arriva Influencer - L'isola delle illusioni, il thriller psicologico scritto e diretto da Kurtis David Harder che esplora il lato più inquietante dei social media. In onda sabato 27 giugno alle 21:20. Il film porta lo spettatore in un inquietante viaggio tra i paesaggi da cartolina della Thailandia, dove i social network, le apparenze e il desiderio di popolarità si trasformano in un pericoloso gioco di manipolazione. Un racconto ricco di suspense che mette in discussione quanto sia davvero possibile fidarsi delle persone conosciute online.

Trama: cosa succede nel film Influencer - L'isola delle illusioni?

La protagonista è Madison, una popolare influencer americana che, durante una vacanza in Thailandia, attraversa un momento difficile con il fidanzato Ryan. L'incontro con la misteriosa e affascinante CW sembra offrirle una via di fuga dalla monotonia e dai problemi della relazione.

Emily Tennant

Le due iniziano così a esplorare insieme luoghi spettacolari e poco conosciuti, ma quella che appare come una nuova amicizia si rivela ben presto un elaborato inganno. La tensione sale quando Ryan, ignaro di tutto, arriva in Thailandia. Madison finirà intrappolata in una situazione sempre più inquietante, mentre emergono le vere intenzioni della sua enigmatica compagna di viaggio, dando vita a un crescendo di tensione e colpi di scena.

Cast, curiosità e il sequel in arrivo su Rai 4

Nel cast troviamo Emily Tennant nel ruolo di Madison, Cassandra Naud nei panni della misteriosa CW, Rory J. Saper nel ruolo di Ryan e Sara Canning in quello di Jessica. Presentato in diversi festival cinematografici dedicati al genere, Influencer - L'isola delle illusioni è stato apprezzato per la capacità di unire thriller psicologico e riflessione sull'ossessione contemporanea per i social media e l'identità digitale. Le spettacolari ambientazioni thailandesi contribuiscono a creare un forte contrasto tra la bellezza dei luoghi e il clima di crescente inquietudine che accompagna l'intera vicenda.

Il successo del film ha portato alla realizzazione di un sequel, ambientato nella splendida cornice del sud della Francia, ancora una volta scritto e diretto da Kurtis David Harder. Il nuovo capitolo prosegue l'universo narrativo inaugurato dal primo film e sarà trasmesso da Rai 4 in prima visione assoluta sabato 4 luglio, offrendo agli appassionati del genere l'occasione di ritrovare le atmosfere tese e i giochi psicologici che hanno caratterizzato il primo Influencer.