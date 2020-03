Infinity regala due mesi di streaming alle famiglie di medici e infermieri

Due mesi di Infinity in regalo alle famiglie di medici, infermieri e operatori del gruppo San Donato, che avranno gratis il servizio streaming on demand di Mediaset.

In giorni di emergenza sanitaria in cui viene chiesto agli italiani di restare tassativamente a casa, Infinity, tramite il Gruppo Mediaset, ha deciso di donare in regalo ben due mesi di cinema alle famiglie di medici, infermieri e operatori dell'azienda ospedaliera Gruppo San Donato, attiva con 44 strutture sanitarie a Milano, Monza, Como, Bergamo, Brescia, Pavia, Bologna.

Mediaset ha deciso di mettere a disposizione il catalogo di Infinity, la piattaforma video streaming on demand fondata dal Gruppo, che oltre ai grandi titoli in prima visione e in 4K comprende migliaia di film, cartoni e serie per tutta la famiglia. Il personale del Gruppo San Donato e i loro nuclei familiari saranno dotati di un codice che permetterà di accedere al servizio senza bisogno di inserire gli estremi della carta di credito.

The Big Bang Theory: Mayim Bialik con Jim Parsons in una scena del finale di serie

Un modo, quello di Mediaset, per mostrare riconoscenza e sostenere il prezioso lavoro che quotidianamente portano avanti le persone del Gruppo San Donato con il sostegno delle proprie famiglie. A marzo e aprile, tra i tanti contenuti disponibili in catalogo, arriveranno su Infinity Premiere Joker, interpretato da Joaquin Phoenix che ha ottenuto il premio Oscar 2020 come Miglior attore protagonista; e Doctor Sleep, il sequel del film cult di Stanley Kubrick Shining con protagonista Ewan McGregor, rispettivamente dal 10 al 16 aprile e dal 24 al 30 aprile. E per le serie tv, la terza stagione di Young Sheldon dal 9 marzo con un episodio a settimana, andandosi ad aggiungere alle prime due stagioni complete di Young Sheldon e alle 12 stagioni complete di The Big Bang Theory, per una maratona tutta dedicata al fisico teorico più amato, Sheldon Cooper, e ai suoi amici. Inoltre, la quarta stagione di Riverdale è su Infinity dal 12 marzo con un episodio a settimana (le prime tre stagioni complete di Riverdale sono già disponibili sulla piattaforma).