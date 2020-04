Infinity celebra la Giornata Mondiale del Libro: ecco la programmazione speciale

Il 23 aprile di ogni anno si celebra la Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore e quest'anno, per l'occasione, Infinity propone una selezione di celebri titoli che hanno tratto ispirazione da romanzi, ottenendo successo a livello internazionale, per una programmazione speciale a tema.

A cominciare da Animali fantastici e dove trovarli, diretto da David Yates e ispirato all'omonimo libro della celebre scrittrice J.K. Rowling, a cui ha fatto seguito il film Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, entrambi disponibili su Infinity in 4K. Prequel dell'amata saga cinematografica di Harry Potter (la saga completa è disponibile su Infinity in 4K), i film seguono le avventure del magizoologo Newt Scamander, interpretato dal Premio Oscar Eddie Redmayne.

It: un'inquietante foto del film

Tratto dall'omonimo romanzo horror di Stephen King, che da decenni terrorizza generazioni di lettori, il grande successo di critica e box office del 2017 It (disponibile su Infinity in 4K) ha ridefinito il genere horror, diventando parte del nostro immaginario collettivo, nonché il film horror dai più alti incassi di tutti i tempi. Il romanzo di King, pubblicato per la prima volta nel 1986, è diventato immediatamente un classico della letteratura e, a tutt'oggi, è considerato uno dei migliori e più autorevoli lavori dell'incontrastato maestro dell'horror della letteratura. Il sequel del 2019 It: Capitolo 2 è disponibile su Infinity Premiere fino al 23 aprile, oltre che in 4K.

Animali fantastici 3: cosa sappiamo sul sequel-prequel di J.K. Rowling

Scritto e diretto da Sofia Coppola, L'inganno è l'adattamento cinematografico del romanzo A Painted Devil del 1966 scritto da Thomas P. Cullinan. Con Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst ed Elle Fanning, il film è ambientato durante la Guerra di Secessione americana in un collegio femminile dove le studentesse conducono una vita tranquilla, fino a quando la guerra bussa alla loro porta con un soldato ferito e bisognoso di cure.

Dev Patel e Anil Kapoor in una scena del film Slumdog Millionaire

Hunger Games è il primo capitolo della trilogia tratta dall'omonima serie di romanzi di fantascienza scritta da Suzanne Collins. Con protagonista Jennifer Lawrence, il film segue le vicende della sedicenne Katniss Everdeen che si offre volontaria, al posto di sua sorella, per partecipare agli Hunger Games, un evento televisivo nazionale nel quale i Tributi combattono l'uno contro gli altri finché rimarrà un solo superstite. Diretto da Danny Boyle, The Millionaire è basato sul romanzo di Vikas Swarup "Le dodici domande". Il film, che ha ricevuto dieci candidature ai Premi Oscar 2009 vincendone otto, tra cui Miglior film e Miglior regia, racconta la storia di Jamal, un giovane vissuto per le strade dei quartieri più poveri di Bombay, che cerca una rivalsa sociale partecipando al famoso programma televisivo "Chi vuol esser milionario?".

Diretto da Giuseppe Tornatore, La leggenda del pianista sull'oceano è ispirato al monologo teatrale "Novecento" di Alessandro Baricco. Il film, che racconta la storia del più grande pianista che abbia mai suonato sull'oceano, è valso un Golden Globe a Ennio Morricone per la Migliore colonna sonora.