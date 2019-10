Da Shazam a La Llorona: Infinity presenta il catalogo di Ottobre!

Infinity offre una ricca selezione di titoli nel mese di ottobre, tra cinema e tv: nel catalogo spazio all'horror La Llorona, al comic movie Shazam! e molto altro ancora.

Cinema

Su Infinity Premiere dal 4 al 10 ottobre arriverà Il sole è anche una stella, tratto dal fortunato best seller The Sun Is Also a Star della scrittrice Nicola Yoon. Il romantico universitario Daniel Bae e la pragmatica di origini giamaicane Natasha Kingsley, si conoscono e si innamorano in una notte magica tra il fervore e il turbinio di New York. Ma basterà il destino per far sì che il loro amore sia quello giusto? Una storia dei giorni nostri che racconta di un amore contro ogni probabilità e si domanda se le nostre vite siano determinate dal fato o dagli eventi casuali dell'universo.

Shazam!: Zachary Levi durante una scena del comic-movie

Dall'11 al 17 ottobre, su Infinity Premiere sarà disponibile Shazam!. Al quattordicenne Billy Batson basta pronunciare la parola SHAZAM! per trasformarsi in una versione adulta e muscolosa di se stesso: il supereroe Shazam. Essendo ancora un ragazzino, Shazam si diverte a testare i suoi poteri ma dovrà imparare presto a dominarli per combattere le forze del male. Il nome Shazam è un acronimo delle iniziali di alcuni eroi immortali dell'Antica Grecia dai quali il supereroe eredita le caratteristiche: la saggezza di Salomone, la forza di Hercules, la resistenza di Atlante, la potenza di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio.

Croce e Delizia tornerà su Infinity Premiere dal 18 al 24 ottobre. Con Alessandro Gassmann, Jasmine Trinca e Fabrizio Bentivoglio, il film racconta di due famiglie, totalmente diverse tra loro, che si ritrovano a trascorrere le vacanze estive insieme. Il motivo è un inaspettato annuncio dei capifamiglia che scardinerà gli equilibri delle due famiglie ma soprattutto quelli dei loro rispettivi primogeniti.

La Llorona, dal Messico al cinema: la leggenda dietro al film

Arriverà su Infinity Premiere dal 25 al 31 ottobre anche La Llorona - Le lacrime del male. Ambientato a Los Angeles negli anni '70, il film racconta la maledizione della Llorona, la donna che piange, un'apparizione terrificante, intrappolata tra il Paradiso e l'Inferno, colpevole di aver annegato i figli in preda a un raptus di rabbia e gelosia, per poi gettarsi nello stesso fiume disperata e piangente. Ora le sue lacrime sono eterne e letali, e coloro che sentono di notte il suo richiamo mortale sono condannati. Il film perfetto per la notte di Halloween.

Dal primo ottobre arriveranno su Infinity in modalità 4K tante grandissime novità. A cominciare da Shining, nell'inedita versione estesa, e dall'intramontabile trilogia con protagonista Keanu Reeves nei panni di Neo: Matrix, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions. Per celebrare i suoi 80 anni, anche il Cavaliere Oscuro sarà protagonista su Infinity con le versioni in 4K di Batman, Batman Returns, Batman Forever, Batman & Robin, Batman Begins, Il cavaliere oscuro e Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno. Infine, dal 24 ottobre sarà disponibile in 4K anche Annabelle 3.

The Place: Valerio Mastandrea e Vinicio Marchioni in una scena del film

Dal 9 ottobre arriverà su Infinity The Place, il film diretto da Paolo Genovese e con un cast d'eccezione che comprende Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Alba Rohrwacher, Vittoria Puccini, Rocco Papaleo, Silvio Muccino, Alessandro Borghi e Sabrina Ferilli. Un misterioso uomo siede sempre allo stesso tavolo di un ristorante, pronto a esaudire i più grandi desideri di otto visitatori, in cambio di compiti da svolgere. E voi cosa sareste disposti a fare per ottenere ciò che desiderate?

Sarà disponibile su Infinity dal 19 ottobre anche USS Indianapolis, con protagonista Nicolas Cage. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la USS Indianapolis è uno degli incrociatori più veloci e temuti della marina americana e al suo capitano Charles McVay viene affidata una missione top secret: trasportare in gran segreto una delle due bombe atomiche che metteranno fine alla guerra. Ma l'operazione non andrà come previsto... Il film racconta la tragedia dell'Indianapolis e il processo a McVay, una delle pagine più drammatiche della storia militare americana.

Dal 19 ottobre sarà disponibile su Infinity anche Life of the Party, commedia interpretata dalla divertente Melissa McCarthy. Il film racconta la storia di Deanna, una casalinga che, dopo essere stata lasciata improvvisamente dal marito, decide di prendere in mano le redini della propria vita. Ma da dove ricominciare? Dal college ovviamente! Deanna si lascerà andare ai divertimenti della vita universitaria e scoprirà finalmente la sua vera identità.

Caccia al tesoro: Serena Rossi, Vincenzo Salemme e Carlo Buccirosso in un momento del film

Diretto da Carlo Vanzina e interpretato da Vincenzo Salemme e Serena Rossi, Caccia al tesoro arriverà su Infinity dal 23 ottobre. Il film racconta la storia di Domenico, uno sfortunato attore teatrale che naviga nei debiti e vive in casa della cognata Rosetta e di suo figlio di nove anni malato di cuore. Per salvarlo bisognerebbe operarlo in America, l'operazione però costa troppo. Disperati, vanno a pregare San Gennaro chiedendo un miracolo, ma causa di un malinteso partirà una "Caccia al Tesoro" che li porterà da Napoli, a Torino, fino a Cannes in Costa Azzurra.

Infine, dal 30 ottobre sarà disponibile Riccardo va all'inferno, con Massimo Ranieri e Sonia Bergamasco. Il film racconta le vicende della Nobile Famiglia Mancini, stirpe di alto lignaggio che gestisce un florido traffico di droga e di malaffare in un Fantastico Regno alle porte di una città di nome Roma. Qui Riccardo Mancini, tornato a casa dopo anni trascorsi in un ospedale psichiatrico, inizia a tramare nell'ombra per assicurarsi il possesso della corona, assassinando chiunque ostacoli la sua scalata al potere.

Serie TV

Dal 1° ottobre saranno disponibili su Infinity la dodicesima e la tredicesima stagione di Hamburg Distretto 21, serie che racconta le vicende del Distretto 21 di Amburgo, racchiuso fra il fiume e i canali della città. La squadra, guidata da un ottimo investigatore e uomo d'azione caratterizzato da una grande umanità, lavora alla risoluzione di casi di emergenza a stretto contatto con un team di medici.

The Last Ship: un'immagine promozionale del cast

In arrivo il 19 ottobre anche la quinta stagione completa di The Last Ship, andandosi ad aggiungere alle prime quattro stagioni, già disponibili su Infinity. La dottoressa Scott è l'unica persona in grado di creare il vaccino per una pandemia che ha decimato l'80% della popolazione mondiale. La dottoressa si trova a bordo di una nave da guerra, così il capitano Chandler decide di non tornare sulla terraferma ma di proseguire per mare alla ricerca di cibo e carburante.

Pretty Little Liars: The Perfectionists sarà disponibile dal 4 ottobre con un episodio a settimana. La serie si basa sul libro The Perfectionists di Sara Shepard ed è il sequel dell'amata serie Pretty Little Liars, in cui Sasha Pieterse e Janel Parrish riprendono i loro rispettivi ruoli di Alison DiLaurentis e Mona Vanderwaal.

Dal 24 ottobre arriverà anche la seconda stagione di Krypton con un episodio a settimana, andandosi ad aggiungere alla prima stagione completa già disponibile su Infinity. La serie, basata sui fumetti e i personaggi della DC Comics, è ambientata su Krypton 200 anni prima della nascita di Kal-El/Superman e la distruzione del pianeta.