Infidel stasera su Rai 4: trama e cast del thriller politico con James Caviezel

Rai 4 stasera in prima serata manda in onda Infidel: trama, cast e curiosità del thriller politico con James Caviezel

Stasera, 16 maggio, su Rai 4, in prima serata, alle 21:20, va in onda Infidel, film statunitense del 2020. La pellicola è un thriller politico diretto da Cyrus Nowrasteh, autore anche della sceneggiatura. Trama, curiosità, cast e trailer del lungometraggio.

Infidel: trama

Il giornalista americano Doug Rawlins viene rapito da alcuni membri del regime iraniano mentre si trova al Cairo, in Egitto, dove si era recato per partecipare a una conferenza. Sua moglie Liz, un funzionario del Dipartimento di Stato, cerca di usare la sua influenza per coinvolgere il governo americano nella liberazione di suo marito. Tuttavia, la donna si rende conto che il governo degli Stati Uniti non può essere parte determinante nella sua liberazione e così decide di andare in Medio Oriente per cercare di salvare Doug solo con le sue forze

Infidel: curiosità

Infidel è stato distribuito negli Stati Uniti nel settembre 2020. È il sequel ideale del film del 2009 The Stoning of Soraya M. Il film riunisce il regista Nowrasteh e l'attore Jim Caviezel per raccontare un'altra storia di abuso, corruzione e violazione dei diritti umani attraverso un thriller politico.

Il regista, ha scritto la sceneggiatura del film basandosi su fatti realmente accaduti e su testimonianze di persone che sono state rapite.

Cyrus Nowrasteh ha dichiarato che il suo intento con Infidel era quello di esplorare i temi della tolleranza religiosa e del diritto alla libertà di culto, mettendo in luce la persecuzione che molte persone affrontano in tutto il mondo a causa delle proprie convinzioni.

Cast di Infidel: Interpreti e personaggi