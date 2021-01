Indiana Jones: un nuovo videogioco in arrivo prodotto da Bethesda, ecco il teaser

Indiana Jones è alla base di un nuovo videogioco che verrà prodotto da Bethesda e Machine Games, di cui è stato condiviso un teaser su Twitter.

Il breve filmato mostra una scrivania piena di libri, diari, mappe e la frusta e il cappello del famoso archeologo.

Bethesda ha svelato che Todd Howard sarà il produttore del videogioco tratto dai film di Indiana Jones, anticipando anche qualche dettaglio.

In un tweet si spiega: "Un nuovo videogioco di Indiana Jones con una storia originale è in fase di sviluppo dal nostro studio, Machine Games, e sarà prodotto da Todd Howard, in collaborazione con Lucasfilm Games. Ci vorrà del tempo prima di avere qualcosa in più da rivelare, ma siamo davvero entusiasti nel condidere le notizie di oggi!"

Per ora i realizzatori del progetto non hanno quindi nemmeno potuto svelare per quali piattaforme sarà sviluppato il gioco.

I fan potrebbero forse attendere l'uscita di Indiana Jones 5, film la cui uscita è prevista per luglio 2022, mese in cui Harrison Ford avrà appena celebrato i suoi 80 anni. Fin dalle prime notizie riguardanti lo sviluppo del progetto, i produttori Frank Marshall e Steven Spielberg hanno assicurato che l'attore riprenderà ancora una volta l'iconico ruolo, nonostante le riprese siano slittate più volte e non sia ancora stata annunciata una data possibile per l'inizio del lavoro sul set.