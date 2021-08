Indiana Jones 4: M. Night Shyamalan ha pensato a una versione oscura del film

Il regista M. Night Shyamalan ha raccontato del suo incontro con Steven Spielberg per Indiana Jones 4, in particolare di quando ha pensato a una versione molto più oscura del film rispetto a quella poi arrivata al cinema nel 2008.

Harrison Ford in una scena del film Indiana Jones e il regno del Teschio di cristallo, nel 2008

Dopo 19 anni dalla trilogia originale, Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo è arrivato al cinema, con Harrison Ford di nuovo nei panni di Henry Jones Jr. Prima che iniziasse la produzione del film, però, M. Night Shyamalan ha raccontato di aver parlato con Steven Spielberg delle sue idee sul quarto capitolo, che erano molto più oscure rispetto a quanto poi girato:

"Oh mio Dio. Voglio dire, è stato fantastico. Ovviamente, I predatori dell'arca perduta è il mio film preferito di tutti i tempi, e quindi questo era un sogno. Quando da bambino mi chiedevano di andare a vedere uno di questi film al cinema e poi ritrovarsi con quel regista che mi chiedeva di scriverne uno è stato bellissimo. Ho ancora i miei quaderni con tutte le idee sul film. Ho parlato con tutte le persone coinvolte nel progetto, quando era ancora ai primordi. Ognuno aveva le sue idee, io ne avevo una molto più oscura."

M. Night Shyamalan non ha approfondito nello specifico quali erano queste idee per Indiana Jones 4, ma conoscendolo non sorprende affatto che la sua versione potesse essere molto più oscura di quella poi portata al cinema da Steven Spielberg, con una sceneggiatura di David Koepp.

Al momento le sue idee rimarranno nel cassetto, ma intanto i fan di Indiana Jones sono pronti a vedere il quinto capitolo, attualmente in lavorazione. Nel cast ci saranno, oltre a Harrison Ford, anche Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson e Antonio Banderas.

Alla regia invece, dopo la rinuncia di Steven Spielberg, ci sarà ora James Mangold. L'uscita nelle sale di Indiana Jones 5 sarà il 29 luglio 2022.