Indagine di famiglia: biglietti omaggio per le anteprime in varie città italiane

Un'intrigante storia vera, un segreto che affonda nel passato di una famiglia, un delitto riemerso che unisce la Sicilia rurale di fine Ottocento all'odierno Connecticut. Ecco gli ingredienti di Indagine di famiglia, nuovo film di Gian Paolo Cugno, che è tornato dietro la macchina da presa per ricostruire una vicenda frutto di una lunga ricerca negli archivi di un tribunale siciliano.

A dare il là alla vicenda è una lettera che, dalla Sicilia, sessant'anni dopo arriva nel Connecticut, raggiungendo la destinataria, Maria, un'anziana immigrata. Nella lettera, datata 1960, l'avvocato Domenico Accaputo comunica a Maria di aver finalmente trovato prove inconfutabili dell'innocenza del padre Nicolò, del nonno Sebastiano e dello zio Pietro, ingiustamente accusati alla fine del diciannovesimo secolo dell'omicidio di un ricco proprietario terriero di nome Dramonterre.

Per scoprire i segreti di famiglia e svelare il mistero nascosto dietro la lettera

Gli orari degli spettacoli saranno consultabili esclusivamente e direttamente sul sito dei cinema a partire da giovedì 12 dicembre.

Una storia mozzafiato

Ispirato a una storia vera, Indagine di famiglia: è stato girato in provincia di Siracusa, mantenendo fedeli i luoghi delle vicende reali, mentre le riprese negli Stati Uniti si sono svolte nella città di Rocky Hill, nel Connecticut.

"Il racconto si snoda su due diversi archi temporali: da una parte il racconto in costume di una Sicilia incantata, aspra e genuina con le casupole dei contadini, le chiese barocche e le masserie imponenti dei padroni, e dall'altra quello odierno, in cui un giovane parte dal Connecticut per andare a riscoprire in Sicilia le origini della sua famiglia di emigrati" ha rivelato il regista Gian Paolo Cugno.

Indagine di famiglia sarà nei cinema italiani dal 12 dicembre distribuito da Marconi Entertainment.