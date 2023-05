Incoronazione Carlo III: orario e dove vedere in TV e in streaming l'evento in diretta da Londra

Dopo 70 anni il Regno Unito incorona un nuovo Re: ecco dove seguire l'evento in televisione ed in streaming

L'incoronazione di Carlo III è uno degli eventi del secolo, Il Regno Unito proclamerà il suo Re dopo settant'anni dall'ultima volta. Anche l'Italia si prepara a celebrare il grande giorno con una copertura mediatica senza precedenti. Dai canali principali come Rai 1, Canale 5 e La7, fino alle reti all news come Sky Tg24 ed Euronews su Pluto TV, i telespettatori saranno immersi in un'esperienza televisiva unica.

Rai 1

Dalle 10:50 alle 15:30, possiamo sintonizzarci su Rai 1 per seguire lo speciale del Tg1 condotto da Paola Guarnieri in studio e con gli inviati Daniela Orsello ed Enzo Arceri da Londra. Durante questo periodo, il palinsesto mattutino sarà modificato, sospesi per questa settimana i programmi che vanno in onda in questa fascia oraria.

Canale 5

Canale 5 offrirà una copertura dell'incoronazione di Carlo III con una collaborazione con Verissimo e il Tg5. La trasmissione inizierà alle 10:45 e si protrarrà fino alle 15:45. Direttamente da Londra, gli inviati del Tg5 Dario Maltese e Susanna Galeazzi forniranno una diretta dall'Abbazia di Westminster, mentre Federico Gatti sarà in collegamento da Buckingham Palace. In studio, Silvia Toffanin condurrà la trasmissione e sarà affiancata da tre esperti giornalisti di Royal Family: Cesara Buonamici, Cristina Parodi e Antonio Caprarica. Inoltre, lo speciale prevede un collegamento da Londra con Andrea Bocelli, l'unico l'artista italiano che parteciperà domani al concerto nel parco del Castello di Windsor che chiuderà la due giorni dedicata all'evento.

La 7

La7, trasmetterà in diretta a partire dalle 10:15 uno speciale condotto da Flavia Fratello e Stefano Buccafusca, accompagnati dall'inviata Gabriella Caimi direttamente da Londra. Dopo il Tg delle 13:30, ci sarà uno Speciale intitolato 'C'era una volta il Novecento', presentato da Alessio Orsingher e Luca Sappino. Tra gli ospiti di questa trasmissione saranno presenti il giornalista Beppe Severgnini e la royal watcher Luisa Ciuni.

Sky Tg 24 - Real Time - Pluto TV

Sarà possibile seguire l'evento anche attraverso le reti all news, a partire da Sky Tg24.

Inoltre, il canale Real Time ha dedicato l'intera giornata all'incoronazione di Carlo III. Alle 8:30, sarà trasmessa la cerimonia completa con il commento di Francesco Vicario, responsabile della redazione di Gente, e Flavia Cercato, nota conduttrice televisiva e radiofonica, entrambi esperti della Casa Windsor. Tra gli ospiti che commenteranno l'evento ci saranno anche Federica Brunini, scrittrice e giornalista, e lo scrittore Luca Bianchini.

In streaming, dalle 11:00 alle 15:00, sarà pssibile seguire la diretta anche sul canale Euronews, disponibile su Pluto TV.