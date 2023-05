Il ritorno del Re, lo speciale di Sky TG24 per raccontare l’Incoronazione di Carlo III

In occasione dell'incoronazione di Carlo III, il canale All New Sky TG24 propone lo speciale Il Ritorno Del Re in onda oggi 6 maggio, a partire dalle 11.00. Conduce Liliana Faccioli Pintozzi da Londra, fra gli ospiti Enrica Roddolo, del Corriere della Sera, scrittrice ed esperta di casa Windsor, ed Enrico Franceschini decano dei corrispondenti esteri.

Collegamenti con la corrispondente del canale all news da Londra, Tiziana Prezzo dall'Abbazia di Westminster, con l'inviato Nicola Veschi fra la gente sul Mall e Stefania Trapani dall'Ambasciata britannica a Roma.

All'interno dello speciale, un'intervista a Valentine Low, Royal Correspondent del Times. Domenica 7 maggio andrà invece in onda un secondo speciale 'Re Carlo III', a cura di Lavinia Spingardi.

La programmazione di Sky seguirà la storica giornata con un altro appuntamento, sempre oggi alle 21.15 su Sky Documentariese in streaming su NOW, disponibile anche on demand, un approfondimento su Carlo III dal titolo Principe Carlo - Il nuovo Re, per ripercorrere, nel giorno della sua incoronazione, gli eventi che hanno caratterizzato il lungo percorso che lo ha portato al trono.