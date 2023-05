Incoronazione Re Carlo III, Real Time trasmetterà in diretta dall'abbazia di Westminster l'intera cerimonia

Su Real Time, casa dei Reali Inglesi, alle 8:30, torna il ciclo Royal Time per raccontare in diretta da Londra l'Incoronazione di re Carlo III, l'evento storico che si terrà oggi 6 maggio nell'Abbazia di Westmister.

Dalle 8.30 sul canale 31 sarà possibile seguire la diretta integrale della cerimonia con il commento di Francesco Vicario, caposervizio di Gente, e Flavia Cercato, conduttrice televisiva e radiofonica, entrambi esperti di Casa Windsor; ospiti al commento anche Federica Brunini, scrittrice e giornalista, e lo scrittore Luca Bianchini.

Durante l'evento, Carlo III riceverà la Corona di San Edoardo, 70 anni dopo la madre, la regina Elisabetta II. Accanto a lui sarà incoronata anche Camilla, in qualità di regina consorte.

Oltre alla diretta della cerimonia, nel mese di maggio l'appuntamento con il ciclo Royal Time si arricchisce di due speciali di approfondimento dedicati ai Royals. Harry e Meghan: una ferita aperta, in onda in prima tv mercoledì 3 maggio alle 21:20.

Dopo l'allontanamento dalla famiglia reale inglese, Harry e Meghan non hanno smesso di far parlare di sè, raccontando la loro versione dei fatti con nuove interviste e dichiarazioni, che hanno acceso l'interesse della stampa e dell'opinione pubblica. Se la separazione tra Harry e Meghan e Casa Windsor poteva un tempo sembrare una ferita in via di guarigione, ora i rapporti sembrano essere più incrinati che mai. Lo speciale ripercorre anni di tensioni e incomprensioni.

Il vero volto di Re Carlo III, in onda in prima tv mercoledì 10 maggio alle 21:20. Lo speciale racconta la vita pubblica e privata di Re Carlo III, tracciando il profilo del nuovo leader della corona inglese. Oltre a dover reggere il confronto con l'eccezionale figura della madre, Elisabetta II, Carlo ha il difficile compito di dare nuovo slancio alla monarchia inglese e renderla più in sintonia con lo spirito dei tempi.