Le serie TV e i film bloccati per gli incendi di Los Angeles, da Grey’s Anatomy a Hacks: l'elenco completo

Gli incendi che stanno colpendo la contea di Los Angeles, iniziati tra il 7 e l'8 gennaio 2025 e alimentati dalla rete elettrica, continuano a fare vittime e a causare enormi danni. Finora si registrano almeno 11 morti e la distruzione di oltre 135 miliardi di dollari in edifici, tra cui molte residenze di star hollywoodiane. Le stime preliminari parlano di danni che potrebbero superare le decine di miliardi di dollari, rendendo questi incendi tra i più gravi nella storia degli Stati Uniti.

La tragedia ha avuto un impatto significativo anche sull'industria cinematografica e televisiva. Diverse produzioni, sia televisive che cinematografiche, sono state costrette a sospendere le riprese, principalmente a causa della scarsa qualità dell'aria e per evitare di congestionare le strade, dove operano i soccorritori.

Nonostante la devastazione che ha colpito gran parte della regione, i principali centri di produzione di Los Angeles sono rimasti relativamente indenni dai danni diretti. Sebbene la maggior parte delle riprese sia stata temporaneamente fermata, si prevede che le attività riprendano in breve tempo.

Le decisioni di fermare le riprese sono state prese in collaborazione con i vigili del fuoco, la polizia e i paramedici che sono stati chiamati in azione per fronteggiare l'emergenza incendi. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco della Contea di Los Angeles ha anche annullato i permessi di ripresa a Altadena, La Crescenta, La Cañada Flintridge e in altre zone non incorporate di Pasadena.

Le produzioni televisive sospese

Tra le serie TV che hanno interrotto le riprese al momento ci sono:

Doctor Odyssey (20th Television)

Grey's Anatomy (20th Television)

Jimmy Kimmel Live (20th Television)

The Rookie (Lionsgate TV e 20th Television).

S.W.A.T. (Sony)

Spider Noir (Sony)

Le serie girate negli studi Warner Bros. a Burbank che sono state sospese sono:

Mercoledì

Abbott Elementary

All American

The Pitt

Georgie & Mandy's First Marriage

Grey's Anatomy: una scena della premiere della ventesima stagione della serie TV

I CBS Studios hanno deciso di sospendere le produzioni a Los Angeles, tra cui la produzione di:

NCIS (CBS Studios di Santa Clarita)

NCIS: Origins (Paramount Studios).

Le serie prodotte da Universal Studio Group che hanno fermato le riprese, ma che torneranno presto sul set, sono:

Hacks

Happy's Place

Suits

Loot

Ted

La produzione della seconda stagione di Fallout dovrebbe riprendere venerdì a Santa Clarita, dopo aver beneficiato di un credito d'imposta di 25 milioni di dollari per le riprese in California.

Le produzioni cinematografiche

Per quanto riguarda i lungometraggi, al momento Amazon e Universal non hanno progetti in corso a Los Angeles, mentre le produzioni di Netflix non sembrano essere state direttamente colpite, secondo fonti vicine alla situazione.

L'ufficio cinematografico locale FilmLA ha dichiarato in un comunicato "Con il più profondo apprezzamento per gli sforzi dei vigili del fuoco, della polizia e dei paramedici locali in questo momento difficile, avvisiamo la comunità produttiva che le risorse di personale normalmente disponibili per supportare la produzione cinematografica potrebbero non essere disponibili durante lo stato di emergenza locale".

I permessi di ripresa a Malibu, una zona che ospita principalmente produzioni televisive e spot pubblicitari, non sono stati sospesi fino a mercoledì, nonostante la vicinanza alla zona devastata di Palisades. Kimberly Nilsson, che supervisiona i permessi nella regione, ha sottolineato che gennaio è tradizionalmente un periodo lento per la produzione e che la situazione viene monitorata giorno per giorno. "È tutto nelle mani del vento", ha dichiarato.

In attesa di ulteriori sviluppi, la comunità produttiva di Los Angeles continua a fare i conti con una delle peggiori crisi legate agli incendi che la città abbia mai affrontato.