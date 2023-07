In Time stasera su Canale 20 Mediaset: trama, curiosità e cast del film di fantascienza con Justin Timberlake

Stasera 24 luglio 2023 su Canale 20 Mediaset va in onda In Time: trama, curiosità recensione e cast del film con Justin Timberlake.

Stasera 24 luglio 2023, in prima serata alle 21:05, Canale 20 Mediaset manda in onda In Time, film di produzione statunitense del 2011 diretto da Andrew Niccol. Andrew Niccol è l'autore della sceneggiatura. La colonna sonora è stata composta da Craig Armstrong. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

In Time: trama

In un cupo futuro dominato dal denaro, grazie allo sviluppo tecnologico, nessuno ha più un'età. Per tenere sotto controllo la popolazione, le persone possono vivere solo fino a venticinque anni, dopodiché saranno costrette a pagare il tempo che vogliono ancora trascorrere sulla Terra. Solo chi è ricco abbastanza può vivere per sempre. Quando un ribelle del ghetto viene accusato di aver ucciso un uomo ricco per impossessarsi del suo tempo, il giovane rapisce una ragazza bella e ricca e inizia una disperata fuga cercando a tutti i costi di sfuggire alla propria fine. I due scopriranno che l'amore è la forza più potente al mondo.

Curiosità

In Time è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 17 Febbraio 2012 distribuito da Medusa. La data di uscita originale è il 28 Ottobre 2011 negli USA. Le riprese del film si sono svolte negli Stati Uniti.

Durante le riprese l'attrice Amanda Seyfried ha interiorizzato in modo quasi totale l'equazione "tempo=denaro", come lei stessa ha avuto modo di confessare: "Durante le riprese mi capitava spesso di sbagliare e di dire 'denaro' invece di 'tempo'", ha detto l'attrice. "Ed Andrew è stato molto paziente nel correggermi."

Justin Timberlake ha rivelato che durante una scena di combattimento sul set si è seriamente infortunato ad un polpaccio, ma ha continuato a girare la sequenza: "Mi sentivo come se qualcuno mi avesse sparato alla gamba, nella scena non si nota molto, ma quando hanno detto "stop", sono letteralmente caduto per terra." Nonostante questo incidente, Justin ha affermato di essersi divertito a girare il film, soprattutto perchè girare le scene d'azione è stato come concretizzare le sue fantasie adolescenziali.

Recensione e Trailer

Interpreti e personaggi