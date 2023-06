In the blood stasera su Canale 20 Mediaset: cast e trama del thriller con Gina Carano

Stasera Canale 20 Mediaset trasmette In the blood, trama e cast del film di John Stockwell con Gina Carano.

Il film In the blood sarà trasmesso stasera, 7 giugno, su Canale 20 Mediaset in prima serata, con inizio alle 21:05. La pellicola, di produzione statunitense, è stata diretta da John Stockwell, la sceneggiatura è stata scritta da James Robert Johnston, Bennett Yellin. La colonna sonora è di Paul Haslinger. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

In the blood: Trama

Ava è una giovane ex combattente dall'oscuro passato. Quando il suo novello sposo Derek Grant svanisce senza lasciar traccia durante la luna di miele ai Caraibi, Ava scopre un violento mondo criminale, che cospira sulla sua isola di Paradiso. Pronta a combattere. Bloccata in una terra straniera, di fronte all'inerzia da parte delle autorità locali e sospettata dal proprio suocero, Ava cerca di ricostruire la verità e di smascherare uno a uno i responsabili del rapimento del suo giovane e inerme marito

In the blood: Curiosità

In the Blood è un film del 2014.

Le riprese del film si sono svolte dal 25 Novembre 2012 al 26 Dicembre 2012 nel Regno Unito e nella Repubblica Dominicana.

Durante le riprese, Gina Carano ha eseguito molte delle sue acrobazie e scene di combattimento senza l'uso di controfigure.

L'attore Cam Gigandet, che interpreta il marito scomparso di Ava nel film, ha dichiarato di essersi allenato intensamente per le scene d'azione e di combattimento.

In the blood: Trailer e critica

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Critica: In the Blood è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 37% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 40 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.7 su 10

In the blood: Interpreti e personaggi