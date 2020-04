In guerra per amore, stasera su Rai3 il film di Pif con Miriam Leone

In guerra per amore, il secondo film di Pif, con protagonisti Miriam Leone e lo stesso regista, torna in TV stasera su Rai3 alle 21:20.

Arturo Giammarresi e Flora Guarneri sono due nomi che i fan di Pif avevano già sentito nel precedente La mafia uccide solo d'estate, qui però non solo siamo a New York ma, soprattutto, nel 1943.

Arturo (Pierfrancesco Diliberto) e Flora (Miriam Leone) si amano e vogliono sposarsi ma sono ostacolati dal padre di Flora che l'ha promessa in sposa a un mafioso siciliano. Per impedire l'unione, Arturo deve raggiungere il padre della ragazza, che vive in un paesino siciliano. L'unico modo per raggiungere l'isola, però, è arruolarsi nell'esercito statunitense che durante la seconda guerra mondiale si prepara per lo sbarco in Sicilia...

In guerra per amore è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2016 e l'anno successivo, durante la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, si è aggiudicato il David Giovani.